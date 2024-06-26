Almanya’dan “bölgesel savaş” uyarısı

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanların Lübnan ve bölgedeki durumu değerlendirdiği görüşmede, çatışmaların tırmanmasını ve yayılmasını önlemek için gerekli tüm çabaların gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Almanya'nın İsrail ile karşılıklı çatışmalar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki olaylara ilişkin ülkesinin endişesini ifade eden Baerbock, özellikle İsrail ve Lübnan'daki tarafların ateşkesi reddetmesi durumunda çıkmaz bir yola girilebileceği konusunda uyardı.

Baerbock, "ateşkes anlaşmasına varılmazsa bunun herkes için tehlike oluşturacağını; bunun sadece Lübnan-İsrail değil, bölgesel bir savaş projesini kapsadığı" uyarısında bulundu.

Lübnan: Barış yanlısıyız

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib da ülkesinin özellikle şu anda karşı karşıya olduğu zorlukların gölgesinde olduğu gibi her zaman barış yanlısı çözümler için çaba sarfettiğini belirtti.

Buhabib, ülkesi için uluslararası desteğin harekete geçirilmesi ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

BMGK: Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik artıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail-Filistin sorununa ilişkin oturum düzenlendi.

Burada konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, tüm dünyanın gözünün haklı olarak Gazze üzerinde olduğunu belirterek, "Ancak Batı Şeria'daki durumu göz ardı edemeyiz" dedi.

“İki devletli çözüme engel”

Greenfield, "Batı Şeria'da öldürülen Filistinli sayısı alarm verici" diyerek, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetinde çok önemli artış olduğuna dikkati çekti. "Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz" diyen Greenfield, İsrail'e bu saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Greenfield, "İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim yerlerini genişletmesi iki devletli çözüme engel teşkil ediyor" dedi.

Cezasızlık endişesi

Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar da ülkesinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumdan derin endişe duyduğunu söyledi. Buralardaki hareket özgürlüğünün kısıtlanması, İsrail güçlerinin orantısız güç kullanımının artması ve süren baskınların kabul edilemez olduğunun altını çizen Zbogar, "Yerleşim yerleri planlarının genişlemesinden endişe duyuyoruz" dedi.

Zbogar, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin şiddetinin cezasız kalmasından da endişe duyduklarını ifade etti.

İsrailli yerleşimcilere çağrı

Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett "Acilen ve tamamen İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim yeri faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

İsrail askerlerinin askeri araca bir Filistinliyi bağladıklarına ilişkin haberler bulunduğunu anımsatan Rodrigues-Birket, "Bu düzeyde vahşeti ne açıklayabilir? Diğerini insani vasıflarından arındırmaya yönelik ideolojinin uygulanmasının bir sonucudur bu" dedi.

“Uluslararası hukukun ihlali”

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere de İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasp etmesi kınayarak, bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve iki devletli çözümü baltaladığını söyledi.

Fransa'nın hiçbir zaman toprakların yasa dışı ilhakını tanımayacağının altını çizen de Riviere, "Fransa, yerleşimciler tarafından uygulanan şiddeti de kınıyor" dedi. Bu kişilere yönelik yeni yaptırım kararı alacaklarını bildiren de Riviere, "Kudüs'te son haftalarda artan gerginlik alarm verici" uyarısını yaptı.

“Çözüm, yasa dışı işgali sonlandırmak”

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun da alarm verici olduğunu söyledi.

Burada tüm şiddet ve hukuksuzluğun resmi yetkililerin gözü önünde gerçekleştiğini kaydeden Nebenzia, "Tek bir çözüm var. Suçların cezasız kalmasına yol açan kültür ve Filistin topraklarının yasa dışı işgalini sonlandırmak" diye konuştu.

Nebenzia, ABD'nin BMGK'de kabul edilen kararını eleştirerek bunun "ölü doğan bir anlaşma" olduğuna işaret etti. ABD'nin İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini söylediğini anımsatan Nebenzia, bunun İsrail tarafından teyit edilmediğini, aksine İsrailli yetkililerin "Hamas'ı tamamen yok etme niyetini" dile getirmeye devam ettiğini belirtti.

“Sivilleri koruma yükümlülüğü”

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, işgal gücü İsrail'in "terör ve genişleme" politikasını sonlandırmaması halinde Batı Şeria'daki durumun daha da kötüleşeceğini kaydetti.

Bendjama, "Yerleşimci terörü daha önce görülmemiş düzeylere ulaştı ve İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleşiyor" dedi.

İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuk uyarınca Filistinli sivilleri koruma yükümlülüğü bulunduğunun altını çizen Bendjama, "Bu terör faaliyetlerini gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)