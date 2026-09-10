Almanya’daki öğretmenlerden Kemal Yalçın’a destek

Almanya’da 44 yıldır yaşayan ve 30 yıl Türkçe öğretmenliği yapan Kemal Yalçın, 2025’te Türkiye’ye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle ülkeye sokulmamış ve Almanya’ya geri gönderilmişti.

Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF), İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

"Sayın Bakanlık Makamı,

Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) olarak, uzun yıllardır Almanya'da yaşayan yazar ve eğitimci Kemal Yalçın hakkında uygulandığı bildirilen Türkiye'ye giriş yasağına ilişkin ciddi kaygılarımızı ve taleplerimizi bilgilerinize sunuyoruz.

Kemal Yalçın; öğretmenlik çalışmaları, Türkçe ve Almanca eserleri, kültürlerarası diyaloğa ve toplumsal hafızaya katkılarıyla Almanya'daki Türkçe eğitim ve edebiyat yaşamında önemli bir yere sahiptir. Kendisi hakkında uygulanan ve gerekçesi ilgili kişiye açıklanmayan böylesi ağır bir idari tedbir, hukuk devleti, ölçülülük, şeffaflık ve etkili başvuru ilkeleri bakımından aydınlatılmalıdır.

ATÖF olarak taleplerimiz

- Giriş yasağının dayandığı işlemin tarihi, karar mercii, somut gerekçesi ve hukuki dayanağının Kemal Yalçın'a ve yetkili vekillerine gecikmeksizin yazılı olarak bildirilmesi;

- Kişisel veriler veya gizlilik gerekçesiyle üçüncü kişilere açıklanamayacak hususlar varsa dahi, savunma ve etkili başvuru hakkını kullanabilmesi için gerekli bilginin en azından Sayın Yalçın'a ve vekillerine sağlanması;

- Kararın güncel koşullar, ölçülülük ve kamu yararı bakımından ivedilikle idari incelemeye alınması;

- Açık, somut ve denetlenebilir bir hukuki zorunluluk bulunmaması hâlinde giriş yasağının kaldırılması ve sonucunun ilgilisine bildirilmesi.

Bu başvuru, devam eden yargısal sürece müdahale amacı taşımamakta; idarenin kendi işlemini hukuka uygunluk, ölçülülük ve şeffaflık yönlerinden yeniden değerlendirmesi talebini içermektedir.

Gereğini ve başvurumuzun sonucu hakkında ATÖF'e yazılı bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz."