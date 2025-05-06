Almanya’da Suriyeli çocuklar için eylem

Almanya’nın Köln kentinde, Suriye’deki azınlıklara yönelik saldırılar ve bu kapsamda yaşanan hak ihlallerine ilişkin bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlik, özellikle Alevi, Dürzi, Hıristiyan ve diğer azınlık Suriyeli topluluklara mensup çocukların maruz kaldığı sistematik insan hakları ihlallerine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Köln merkezli Suriye İnsan Hakları Topluluğu, bugün saat 14.00’da (TSİ 15.00) Neumarkt’ta anma töreni ve basın konferansı düzenleyecek, UNICEF ofisine bir dilekçe sunacak.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) verilerine atıfta bulunan Topluluk, 6-9 Mart tarihlerinde Alevilere yönelik düzenlenen saldırıların “Suriye’deki çatışmalar sırasında yaşanan en büyük katliamlardan biri” olarak nitelendirildiğini hatırlattı. Topluluk, bu katliamlardan özellikle çocukların ağır şekilde etkilendiğini vurguladı.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar

Topluluk, Suriye’de yaşanan insan hakları ihlallerinin; Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi, uluslararası insancıl hukuku ve temel insanlık onurunu açıkça ihlal ettiğini belirterek, “sahadan elde edilen doğrulanabilir bilgiler ve tanıklıklar ışığında” bir rapor hazırladı.

Raporda şu hak ihlalleri sıralandı:

Çocukların sistematik olarak öldürülmesi,

Çocukların şiddet kullanılarak kaçırılması,

Kimsesiz ve refakatsiz çocukların zarar görmeleri,

Aşırılık yanlısı gruplar tarafından bu çocuklara terörist eğitimi verilmesi ve asimile edilmeleri.

“Kapsamlı bir eylem planı geliştirilmeli”

Suriye İnsan Hakları Topluluğu, UNICEF’i bu ağır insan hakları ihlallerine karşı önlem almaya çağırdı:

Suriye’nin etkilenen bölgelerinde çocuklara karşı işlenen suçlara yönelik bağımsız soruşturmaların başlatılmalı ve desteklenmeli.

Kaçırılan ve kaybolan çocukların yerlerinin tespit edilmeli ve bu çocukların aileleriyle yeniden bir araya getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmeli.

Yetim ve refakatsiz çocuklara yönelik koruma, barınma, eğitim ve psikososyal destek programları genişletilmeli.

Çocukların radikal gruplar tarafından militarize edilmesi ve ideolojik olarak manipüle edilmelerini önlemeye yönelik tedbirler uygulanmalı.

Çocuklara yönelik her türlü şiddet, korkutma, kaçırma, sömürü ve ideolojik istismarın önlenmesine yönelik kapsamlı bir eylem planı geliştirilmeli.

Suriye İnsan Hakları Topluluğu’nun UNICEF’e sunacağı raporun tam metni için tıklayın

(VC)