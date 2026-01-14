ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:15 14 Ocak 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.01.2026 14:25 14 Ocak 2026 14:25
Okuma Okuma:  1 dakika

Almanya’da kamu emekçileri iş bıraktı

İki gün sürecek uyarı greviyle hükümetle toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan işçiler, adil ücret taleplerini yeniden dile getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Almanya’da kamu emekçileri iş bıraktı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Almanya’da hükümet ile toplu iş sözleşmesinin (TİS) görüşmelerinin birinci turunda anlaşamayan kamu çalışanları, ücret artışı talebiyle birçok eyalette uyarı grevine (Warnstreik) giderek iş bıraktı.

Berlin’in resmî internet sitesi Berlin.de’nin aktardığına göre, bugün bazı okullarda dersler ve okul sonrası bakım hizmetleri iptal edildi.

Greve katılanlar sabah saatlerinde Friedrichstrasse istasyonundan Rotes Rathaus’a (Belediye Binası) kadar yürüdü.

Öğretmenlerin büyük bölümünün devlet memuru olması nedeniyle okulların tamamen kapanması beklenmiyor, grevden yalnızca belediyelere bağlı kreşler etkilenecek.

Polis ve itfaiye çalışanlarına çağrı

Belediye kreşlerini işleten kurum, 58 tesisinden birinin ilk gün, ikisinin ise ikinci gün tamamen kapalı olacağını açıkladı. Buna karşılık çok sayıda kreşte iş bırakılması bekleniyor.

Almanya’nın en büyük sendikalarından Vereinte Dienstleistungsgewerkschafttir’e (Birleşik Hizmet Sendikası, Verdi) göre ise üniversiteler, Eyalet Göçmenlik Dairesi ve Vatandaşlık ve Düzen İşleri Eyalet Dairesi’nde çalışanlar da greve çağrıldı.

Devlet memuru olmayan polis ve itfaiye çalışanları da çağrı kapsamında yer alıyor.

Uyarı grevi kapsamında yarın (15 Ocak) vatandaşlık hizmet merkezleri başta olmak üzere belediye hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor.

Sendikalar ile işveren birdliği Tarifgemeinschaft deutscher Länder (Alman Eyaletleri Toplu Sözleşme Birliği, TdL) arasındaki ikinci tur müzakerelerin perşembe ve cuma günleri Potsdam’da yapılması planlanıyor. (TY)

uyarı grevi almanya Toplu İş Sözleşmesi iş bırakma eylemi Grev
