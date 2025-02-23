Almanya’da genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Almanya'da halk, genel seçimde oy kullanmak için bugün sandık başına gidiyor.

Ülkede 21. dönem Federal Meclis'te (Bundestag) yer alacak milletvekillerini seçmek için oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de (TSİ 10.00) başladı. Seçmenler, yerel saatle 18.00’e (TSİ 20.00) kadar oy kullanabilecek.

59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere 29 parti katılıyor.

İlk kez oy kullanacak gençlerin sayısının 2,3 milyon olduğu seçimlerde 70 yaşın üzerindeki seçmenlerin sayısı da 13,7 milyon olarak açıklandı. Seçimlerde 1422’si kadın 4 bin 506 aday, 630 sandalyeli mecliste milletvekili olmak için yarışıyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Almanya'da 16 eyalette oluşturulan 299 seçim bölgesinde 675 bin kişi yaklaşık 90 bin sandıkta görev yapacak.

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İkinci oylar

Seçmenler sandığa gittiklerinde iki ayrı oy kullanabilecek. İlk oyla seçim bölgesindeki adayı seçecek olan yurttaşlar, ikinci oyla partilerin belirlediği listelerde yer alan adaylara oy verecek. Bu seçim öncesinde Seçim Yasası’nda yapılan değişiklikle daha önemli hale gelen ikinci oylar, partilerin mecliste ne kadar sandalye kazanacağını belirleyecek.

Seçimlerde oy oranında yüzde 5'lik barajı geçen partiler meclise girecek. Ancak bu barajı geçemeyen partiler, üç bölgeden doğrudan milletvekili çıkarması durumunda partinin oy oranına göre parlamentoda temsil edilme fırsatını yakalayabilecek.

Başbakan adayları

Almanya’da 2021’de Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan ve renklerinden dolayı “trafik ışığı koalisyonu” olarak nitelenen hükümetin lideri Başbakan Olaf Scholz, SPD’den yeniden başbakan adayı oldu.

Scholz’un yanı sıra başbakanlık koltuğu için ana muhalefetteki Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Alice Weidel, Yeşiller’den Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin” (BSW) Partisi Eş Başkanı Sahra Wagenknecht yarışıyor.

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