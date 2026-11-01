Almanya’da gençler sosyal kesintilere ve askerlik düzenlemesine karşı sokakta

Almanya’da on binlerce genç, sosyal harcamalardaki kesintilere, artan yaşam maliyetlerine ve hükümetin askerlik düzenlemesine karşı dün (31 Ekim) ülke çapında sokağa çıktı.

“Gen Z regelt” (Z Kuşağı gereğini yapıyor) adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln’ün de aralarında bulunduğu 30’dan fazla kentte gösteriler düzenlendi.

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Almanya’da kamu televizyonu olan ARD’ye bağlı tagesschau.de’ye göre, inisiyatif eylemlere 100 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı ve bu sayıyı duyurduğu sırada altı ila sekiz kentten katılım verilerinin henüz ulaşmadığını belirtti.

“Gen Z regelt” sözcüsü Amadeo, 31 Ekim eylemlerini hareket açısından “ilk adım” olarak nitelendirdi ve inisiyatifin 20 Kasım’da yapılması planlanan Avrupa çapındaki protestolara katılacağını açıkladı.

Gençlerin gündemi: Eğitim, geçim, sağlık ve iklim krizi

Protestoların arka planında, Almanya’da 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giren yeni askerlik düzenlemesi bulunuyor. Düzenleme askerlik hizmetini şimdilik gönüllülük esasına dayandırıyor, ancak askeri kayıt sistemini yeniden devreye sokuyor ve zorunlu askerlik seçeneğini açık tutuyor.

31 Ekim eylemlerinin talepleri ise askerlik düzenlemesiyle sınırlı değildi.

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“Gen Z regelt”, yayımladığı tutum belgesinde eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerine daha fazla kamu kaynağı ayrılmasını, gençlerin barınma ve geçim koşullarının iyileştirilmesini istedi.

İnisiyatif, özellikle eğitimdeki kesintilere ve genç kuşağın artan ekonomik yüklerle karşı karşıya bırakılmasına itiraz etti. Talepler arasında iklim krizine karşı daha güçlü önlemler, yoksullukla mücadele ve devlet gözetiminin genişletilmemesi de yer aldı.

WDR’nin aktardığı talepler arasında okullara, bağımlılıkla mücadele hizmetlerine ve psikoterapiye daha fazla kaynak ayrılması, yükselen yaşam maliyetlerine karşı önlem alınması ve ekonomik yüklerin daha adil paylaşılması bulunuyor.

Stuttgarter Nachrichten’a konuşan Stuttgart’taki göstericiler, artan kira ve gündelik yaşam giderlerinin eğitim hayatlarını doğrudan etkilediğini anlattı. Üniversite öğrencileri geçinebilmek için çalışmak zorunda kaldıklarını söylerken, lise öğrencileri sosyal eşitsizliğe ve gençlerin siyasi karar süreçlerinde yeterince dikkate alınmamasına dikkat çekti.

İnisiyatifin temsilcilerinden Emma Heymann da der Freitag’a, gençlerin yalnızca kendi kuşaklarının sorunlarını değil, yükselen yaşam maliyetleri, silahlanma ve iklim krizinden etkilenen farklı toplumsal kesimlerin sorunlarını birlikte ele almak istediklerini söyledi.

Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçti

tagesschau.de ülke genelindeki gösterilerin büyük bölümünün barışçıl geçtiğini, akşam saatlerinde ise Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt ve Stuttgart’ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerde eylemlerin sonunda veya çevresinde çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Berlin’de Brandenburg Kapısı önündeki buluşmanın ardından göstericiler Rosenthaler Meydanı’nda toplandı ve Prenzlauer Berg yönünde yürüdü.

*Berlin’deki yürüyüş ve eylemin görüntülerini izlemek için görsele tıklayın

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, yürüyüşün Prenzlauer Allee tren istasyonu yakınlarında sona ermesinin ardından polis göstericilere müdahale etti. Polis biber gazı kullandı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Berlin’in yanı sıra Köln, Hamburg, Frankfurt ve Stuttgart’ta da olaylar çıktı. Polis, bu kentlerde göstericilere karşı TOMA kullandı.

Frankfurt’ta polis gösteriyi sonlandırdı, göstericilere biber gazıyla müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Frankfurt polisi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerin polise taş ve havai fişek attığını, en az bir polisin yaralandığını belirtti.

Köln’de polis, bazı kişilerin yüzlerini kapatması ve havai fişek kullanması üzerine yürüyüşü sona erdirdi. Şehir merkezine ilerlemek isteyen yüzlerce kişiye müdahale eden polis beş kişiyi gözaltına aldı.

Hamburg’da da gösterilerin ardından barikatlar kuruldu ve bazı barikatlar ateşe verildi. Polis müdahalelerinde TOMA kullanıldı.

Nürnberg’de yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösterinin sona ermesinden sonra yürümeye devam eden bir grubu polis durdurdu ve yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı.

(VC)