Almanya’da “Festîval Kurdistan” etkinliği yapılacak

Almanya’nın Hamburg kentinde, pek çok sanatçının katılımıyla “Festîval Kurdistan” etkinliği yapılacak.

HamburgMusic tarafından organize edilen etkinlik, Hamburg’un önde gelen konser salonlarından Elb Philharmonie’da bu akşam başlayacak.

19 Kasım tarihine kadar devam edecek olan “Festîval Kurdistan”’ın bu akşamki programında Doğu Kürdistanlı sanatçıların kurduğu Kurdophone grubu, Aynur Doğan, Kayhan Kalhor Ensemble Resonanz sahne alacak.

18 Kasım günü ise Rojavalı sanatçıların kurduğu Danûk grubu, Erdal Erzîncan û Kayhan Kalhor konser verecekler.

19 Kasım olan Festival’in son gününde ise, Seîdê Goyî ve Sarya Ertaş dengbêj eserlerini seslendirecek. Ali Doğan Gönültüş Trio, Maviş Güneşer Trio û Ahmet Aslan konserleri ile devam edecek olan etkinlik, Emre Gültekin ve Vardan Hovanissian, Astare Artner ve Metîn Kemal Kahraman konserleri ile sona erecek.

Bir film gösterimi, bir de panel var

“Festîval Kurdistan” etkinlik programında Bahman Ghobadi’nin “Half Moon” filmi gösterilecek. Ayrıaca Dr. Martin Greve Dêrsim Müziğine ilişkin bir sunum gerçekleştirecek.

HamburgMusik festival için bir katalog hazırladı. Kürt kültür, sanat, tarih ve coğrafyası ile ligili bilgilerin yer aldığı katalogda ayrıca festivale katılan sanatçılar tanıtılıyor.