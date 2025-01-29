Almanya’da çevrecilerden linyit kömürü karşıtı direniş

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde çevreciler, linyit kömürü madenciliğine karşı Hambach Ormanı’nda eylemlerini sürdürüyor.

Protestocular, Almanya’nın en büyük elektrik üreticisi RWE’yi protesto etmek amacıyla ormanda ağaç evler inşa etmeye başladı.

Protestocuların sözcüsü, RWE’nin özel güvenlik görevlilerinin aktivistlerin bölgeye girişini engellemeye çalıştığını söyledi. Çevreciler ise doğayı koruma haklarını savunarak, bölgede geçici olarak kalabilecekleri ağaç evler kurmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre protestocular, linyit madenciliğinin çevreye verdiği zarara dikkat çekerek, RWE’nin faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor.

Polis, helikopterle bölgeyi havadan takip ederken, henüz protestoculara doğrudan bir müdahalede bulunmadı.

Daha önce de benzer protestoların yaşandığı Lützerath köyünde polis ve göstericiler arasında günler süren çatışmalar yaşanmış, çok sayıda protestocu yaralanmıştı.

LÜTZERATH DİRENİŞİ KIRILDI Almanya | "Lützerath'daki kömüre toplumun değil şirketin ihtiyacı var -daha çok kâr için!"

RWE hakkında

RWE AG, Almanya merkezli ve Avrupa'nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan çok uluslu bir enerji üretim ve tedarik firması. Merkezi Essen'de bulunan şirket, 1898 yılında kuruldu; elektrik üretimi, dağıtımı ve enerji ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor.

RWE, özellikle Almanya’da linyit madenciliği ve fosil yakıt kullanımı nedeniyle çevreci grupların tepkisini çekiyor. Şirketin Hambach Ormanı’nda linyit madeni genişletme çalışmaları, çevrecilerin büyük çaplı protestolarına neden oldu. Benzer şekilde, Lützerath köyünün maden sahasına dönüştürülmesi de büyük eylemlere sahne oldu. (TY)