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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 16:43
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2025 16:43
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Almanya’da çevrecilerden linyit kömürü karşıtı direniş

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde linyit kömürü çıkarılmasına karşı çıkan protestocular ormana ağaç evler inşa etmeye başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya’da çevrecilerden linyit kömürü karşıtı direniş
2018 yılında aynı ormandaki polis müdahalesinden, Fotoğraf: Sebastian Weiermann.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde çevreciler, linyit kömürü madenciliğine karşı Hambach Ormanı’nda eylemlerini sürdürüyor.

Protestocular, Almanya’nın en büyük elektrik üreticisi RWE’yi protesto etmek amacıyla ormanda ağaç evler inşa etmeye başladı.

Protestocuların sözcüsü, RWE’nin özel güvenlik görevlilerinin aktivistlerin bölgeye girişini engellemeye çalıştığını söyledi. Çevreciler ise doğayı koruma haklarını savunarak, bölgede geçici olarak kalabilecekleri ağaç evler kurmaya devam ediyor.

Fotoğraf: "Viersen Bölgesinin Geleceği için Ebeveynler"in X hesabı.

“RWE faaliyetlerini durdursun”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre protestocular, linyit madenciliğinin çevreye verdiği zarara dikkat çekerek, RWE’nin faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor.

Polis, helikopterle bölgeyi havadan takip ederken, henüz protestoculara doğrudan bir müdahalede bulunmadı.

Daha önce de benzer protestoların yaşandığı Lützerath köyünde polis ve göstericiler arasında günler süren çatışmalar yaşanmış, çok sayıda protestocu yaralanmıştı.

Almanya | "Lützerath'daki kömüre toplumun değil şirketin ihtiyacı var -daha çok kâr için!"
LÜTZERATH DİRENİŞİ KIRILDI
Almanya | "Lützerath'daki kömüre toplumun değil şirketin ihtiyacı var -daha çok kâr için!"
16 Ocak 2023

RWE hakkında

RWE AG, Almanya merkezli ve Avrupa'nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan çok uluslu bir enerji üretim ve tedarik firması. Merkezi Essen'de bulunan şirket, 1898 yılında kuruldu; elektrik üretimi, dağıtımı ve enerji ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor.

RWE, özellikle Almanya’da linyit madenciliği ve fosil yakıt kullanımı nedeniyle çevreci grupların tepkisini çekiyor. Şirketin Hambach Ormanı’nda linyit madeni genişletme çalışmaları, çevrecilerin büyük çaplı protestolarına neden oldu. Benzer şekilde, Lützerath köyünün maden sahasına dönüştürülmesi de büyük eylemlere sahne oldu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hambach Ormanı Direnişi RWE Lützerath ekoloji mücadeleleri
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