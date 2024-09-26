Almanya: Yeşiller Partisi eş başkanları istifa etti

Almanya Yeşiller Partisi'nin eş başkanları Ricarda Lang ve Omid Nouripour, sonuncusu geçtiğimiz hafta yapılan üç eyalet seçiminde de aldıkları kötü sonuçların ardından Çarşamba günü istifalarını açıkladılar.

Yeşiller üç eyaletin ikisinde baraj altında

Yeşiller Partisi eylül başında Thüringen'deki seçimlerde yüzde 4 oyla barajın altında kaldı ve eyalet meclisine giremedi. Saksonya'da yüzde 5,5 oy alan Yeşiller meclise kıl payı girebildi. Brandenburg'da da yüzde 4,1 ile gene meclis dışı kaldılar.

Nouripour, ekolojik haklar mücadelesi ekseninde etkinlik gösteren partinin eylülde üç doğu eyaletinde de tek haneli oy oranlarında kalmasının ardından partinin "on yıldır gördüğü en kötü krizi" yaşadığını söyledi.

Eş Başkan basın toplantısında "Partimizin kaderini yeni ellere bırakmanın zamanı geldi ve bu nedenle... sevgili partimizin yeni bir liderlik seçmesini istiyoruz," dedi.

Diğer Eş Başkan Ricarda Lang da, partinin "krizden çıkmak için yeni yüzlere ihtiyacı olduğunu" ve bir yıl sonra yapılacak genel seçimlerden önce "stratejik bir yeniden yönelim"den geçmesi gerekeceğini söyledi.

Lang ve Nouripour, Kasım ortasında toplanacak parti konferansında yeni başkanlar seçilene kadar görevde kalacaklar.

Koalisyon partisi

Yeşiller, Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile birlikte iktidardaki üç partili koalisyon hükümetinin bileşenlerinden.

Yeşiller'in en önde gelen kabine üyeleri, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck.

Üç parti de bölgesel seçimlerde gerileme yaşadı ve FDP üç eyalet parlamentosundan ikisine hiç giremedi.

Yeşiller, Almanya'nın 1970'lerdeki çevre, barış ve nükleer karşıtı protesto hareketlerinden doğmuşve 1998-2005 arasında önceki SPD liderliğindeki hükümetlerde de yer almıştı.



(AEK)