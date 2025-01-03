Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam'da Ahmet eş-Şara ile görüştü

Almanya ve Fransa'nın en yüksek düzeyli diplomatları Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot cuma sabahı Suriye'nin fiili lideri Ahmed Eş-Şara ile görüşmek ve temaslarda bulunmak üzere Şam'a gittiler.

İkili, Suriye'deki yönetim değişikliğiyle Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk AB bakanları oldu.

DW'nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock cuma günü, siyasi görüşmelerin ülkedeki tüm etnik ve dinsel grupları kapsaması halinde Avrupa Birliği'nin Şam'daki "geçiş hükümetini" destekleyeceğini söyledi.

Baerbock, "Avrupa ile Suriye arasında siyasi yeni bir başlangı[cın] ​​mümkün [olduğunu]" söyledi.

Ahmet eş-Şara ile görüşme

Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Şam'da Suriye'nin fiili lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Eş-Şara ve diğer yetkililerle görüşmelerin ardından Baerbock, AB'nin yaptırımları kaldırmasının bundan sonraki siyasi sürece bağlı olacağını söyledi.

Baerbock, Barrot ile birlikte Şam'a "böyle bir kapsayıcı siyasi sürecin mümkün olup olmadığını ve insan haklarının gerçekten garanti edilip edilemeyeceğini görüşmek üzere" gittiklerini söyledi.

Ahmed eş-Şara Baerbock ile el sıkışmadı

Suriye'nin fiili lideri Baerbock ve Barrot'yu Başkanlık Sarayı girişinde karşıladı, önce Barrot'un elini sıkan eş-Şara, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un eline temas etmedi, sağ elini göğsüne götürerek selamladı.

Ahmet Eş-Şara, Annalena Baerbock'un elini havada bıraktı

Baerbock: "AB geçiş sürecini destekleyecek, İslamcı yapıları finanse etmeyecek"

Baerbock, görüşme sonrasında yeni Suriye hükümetinin Almanya ve AB ile ilişkilerinin, tüm etnik ve dini inançlara sahip kadın ve erkeklerin Suriye'nin yeni siyasi sisteminde rol oynamasına ve korunmalarına bağlı olduğunu söyledi.

Baerbock, "Avrupa, Suriye'nin geçiş sürecini destekleyecek" ancak "yeni İslamcı yapıları finanse etmeyecek" dedi.

Barrot: "Kırılgan bir umut"

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında "Fransa ve Almanya, tüm çeşitlilikleriyle Suriye halkının yanında duruyor." dedi.

Şam'a ayak bastıktan sora "egemen, istikrarlı ve barışçıl" bir Suriye umutlarını dile getiren Barrot ayrıca, "tüm Suriyelilerin özlemlerinin gerçekleşebileceğine ilişkin bir umut" olduğunu ekledi, "ancak bu kırılgan bir umut" dedi.

Sednaya Cezaevini ziyaret

İki bakan, Şam'daki ilk duraklarından birinde Uluslararası Af Örgütü tarafından "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Cezaevi'ni ziyaret ettiler.

Baerbock Esad rejimi sırasında sistematik işkence ve infazların merkezi olan cezaevine ilişkin izlenimlerini anlatırken "kimi yerlerin dehşetini hayal bile edemezsiniz," dedi. "Ancak insanlar Suriye'nin başkenti Şam'ın yanıbaşında cehennemi yaşadılar. Uygar bir dünyada hayal edilemeyecek yöntemlerle öldürüldüler."

Sivil toplum korkularını anlattı

Der Spiegel muhabiri Christoph Schult'un bildirdiğine göre, iki bakan Suriye sivil toplumu temsilcileriyle de bir araya geldiler.

İzlenimlerini DW'ye aktaran Schult, Suriyeli sivil toplum temsilcilerinin "yeni gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını" açıkça belirttiklerini ancak "şu ana kadar benimsenen ılımlı yaklaşımın azınlıkları hedef alan ve onları içermeyen daha aşırı bir tutuma dönüşmesinden korktuklarını" söyledi.

Schult, Baerbock ile konuşan bir Hristiyan rahibin gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını ancak Esad rejimi altında "Hristiyanların az çok güvende olduğunu" kabul ettiğini söyledi.

Schult, rahibi alıntılayarak "Yeni yöneticiler altında bunun nasıl gelişeceğinden emin değiller." dedi.

Baerbock: "Suriye barışı için Kürtlerin güvenliği elzem" Almanya Dışişleri Bakanı, basına temaslarını özetlediği demecinde “Kürtlerin güvenliği de barışçıl Suriye için elzemdir." dedi. "Bunun için kuzeydeki çatışmaların sona ermesi ve Kürt güçlerinin ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) herkes için gerçek güvenlik sağlayacak tüm Suriye güvenlik mimarisine entegre edilmesi gerek[tiğini]" söyleyen Baerbock, gazetecilere, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yeni yönetim arasında gerçekleşen Şam'daki görüşmelerin “önemli bir ilk adım” olduğunu ekledi. GÖRÜŞME "OLUMLU" GEÇTİ SDG Şam'da Ahmet eş-Şara ile görüştü Jean-Noël Barrot: "Kürtler siyasi sürece tam olarak entegre edilmeli" Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da Şam'daki Fransa Büyükelçiliği yerleşkesinde bir araya geldiği Suriye sivil toplum üyeleriyle konuşmalarında Suriye'nin "Fransa'nın müttefiki Kürtlerle siyasi bir çözüme varılma[sını]" istediklerini söyledi. "[Kürtler] böylece bugün başlayan bu siyasi sürece tam olarak entegre olabilirler," dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca Suriye'nin yeni yöneticilerini eski dönemden kalan kimyasal silah stoklarını hızla incelemeye ve imhaya çağırdı.

Almanya durumu tartıyor

Almanya'nın öteki AB ülkelerine göre Suriye'yle yakından ilgilenmek için özel nedenleri var.



Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin 2023 sonundaki sayılarına göre Almanya'da yaklaşık 973 bin Suriyeli yaşıyordu. Bunlardan yaklaşık 712 binine mülteci statüsü verildi. Bunların çoğu, Angela Merkel'in hükümetinin Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecileri ülkeye almaya karar verdiği 2015'te Almanya'ya geldiler.

Baerbock ziyareti değerlendirirken "Heyet-i Tahrir'uş Şam'ın (HTŞ), ideolojik olarak nereden geldiğini, geçmişte neler yaptığını biliyoruz. Ancak aynı zamanda ılımlılık ve diğer önemli aktörlerle [anlayışa varma] arzusunu da duyuyor ve görüyoruz," dedi.

(AEK)