Almanya Türkiye eğitimli imamları artık kabul etmeyecek

Bütünleşmeyi geliştirmek üzere kendi Müslüman din adamlarını yetiştirme arayışındaki Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı Perşembe günü, Türkiye'den Almanya'daki camilere din insanı gönderen eğitim programının aşamalı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre bakanlık, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ankara destekli dernekler ağı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) arasında yapılan yeni anlaşma uyarınca, ülkenin batısındaki Dahlem kasabasında her yıl yaklaşık 100 yeni imam eğitilecek. Federal İçişleri Bakanlığının bu amaçla Osnabrück'teki Alman İslam Koleji ile işbirliği arayışında olduğu belirtildi.

Bu imamlar kademeli olarak Diyanet tarafından Türkiye'de eğitilen ve Almanya'da çalıştırılan mevcut yaklaşık bin din insanının yerini alacak.

Almanya'daki Müslümanlar

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser konuyla ilgili açıklamasında "Bizim, dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi savunan dini liderlere ihtiyacımız var." dedi.

Faeser, "İmamların dinler arası diyaloğa katılmalarını ve toplumumuzdaki inanç sorunlarını tartışmalarını ist[ediklerini]" söyledi.

2006’da dönemin İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble tarafından kurdurulan, kendisini Almanya’da yaşayan Müslümanlar ve Alman devleti arasında kurumsal bir diyalog platformu olarak tanımlayan Almanya İslam Konferansı'na (DIK) göre Almanya'da yaklaşık 5,5 milyon Müslüman yaşıyor.

Faeser, DIK'ın Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde 6,6'sını oluşturan "Müslüman toplulukların entegrasyonu ve katılımı için önemli bir kilometre taşı" olduğunu söyledi.

Almanya'da 900'ü DİTİB tarafından yönetilen yaklaşık 2 bin 500 cami cemaati var. DİTİB, statüsü gereği Almanya'daki en büyük İslami dernek olmakla birlikte, Türk hükümetinin bir kolu gibi hareket etmekle suçlanıyor.

Köln'deki camide vaaz veren Taliban üyesi

DİTİB'le ilgili son tartışma, Afganistan'daki Taliban örgütünün bir üyesinin geçtiğimiz ay Köln kentindeki DİTİB camilerinden birinde konuşma yapmasıyla patlak verdi.

2017'de Diyanet imamlarının 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından Ankara adına casusluk yaptığı iddialarının ardından Almanya DİTİB'i köklü reformlar yapmaya çağırdı. Diyanet herhangi bir faaliyete dahli olduğu iddiasını reddetti ve soruşturma herhangi bir suçlama olmaksızın kapatıldı.

Eski Şansölye Angela Merkel ilk kez 2018 yılında Alman topraklarında imamların eğitilmesi lehinde konuşmuş ve parlamentoda "bizi daha bağımsız kılacak ve gelecek için gerekli" demişti.

Bakanlık, yılda 100 imamın Almanya'da eğitilmesinin mevcut DİTİB programının bir parçası olarak ve ek bir program aracılığıyla gerçekleşeceğini söyledi. Bu amaçla Osnabrück'teki "Alman İslam Koleji ile işbirliği" arayışında olunduğu belirtildi.

(AEK)