Almanya Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) Avusturya maçında attığı golü 'bozkurt' yaparak kutlaması üzerine turnuvanın ev sahibi Almanya ile yaşanan gerilim devam ediyor.

Dün Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni 'bozkurt işareti' nedeniyle bakanlığa çağırdı.

Bugün ise Almanya Dışişleri'nin, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdığı açıklandı.

Almanya Dışişleri sözcüsü, Büyükelçi'nin 'bozkurt' selamı nedeniyle çağrıldığını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" demesinin ve UEFA'ya yaptırım çağrısı yapmasının ardından, Berlin'in Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'bozkurt' açıklaması: Tarihi ve kültürel bir sembol

Ne olmuştu?

Türkiye ve Avusturya A Milli Futbol Takımları, dün akşam Almanya’nın Leipzig kentinde karşı karşıya geldi.

Türkiye, Demiral’ın 1’inci ve 59’uncu dakikada attığı gollerle maçı 2-1 alarak Euro 2024’te son sekize kalmaya hak kazandı.

Demiral, attığı golün ardından “bozkurt” işareti yaptı, bu fotoğrafını ise kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tepki toplayan fotoğrafın ardından Almanya İçişleri Bakanı Faeser, sosyal medya hesabından Demiral'ın fotoğrafının olduğu bir haberi paylaşarak, "Türk aşırı sağcıların sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak tamamıyla kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

UEFA da Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Demiral ile ilgili soruşturma başlattı.