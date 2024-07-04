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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 13:51
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024 13:55
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Almanya Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

Merih Demiral'ın, Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024 maçında 'bozkurt' işareti yapmasının ardından yaşanan gerilim sürüyor. Almanya Dışişleri, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Almanya Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı
*Fotoğraf: AA

Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) Avusturya maçında attığı golü 'bozkurt' yaparak kutlaması üzerine turnuvanın ev sahibi Almanya ile yaşanan gerilim devam ediyor.

Dün Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni 'bozkurt işareti' nedeniyle bakanlığa çağırdı.

Bugün ise  Almanya Dışişleri'nin, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdığı açıklandı.

Almanya Dışişleri sözcüsü, Büyükelçi'nin 'bozkurt' selamı nedeniyle çağrıldığını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" demesinin ve UEFA'ya yaptırım çağrısı yapmasının ardından, Berlin'in Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'bozkurt' açıklaması: Tarihi ve kültürel bir sembol
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'bozkurt' açıklaması: Tarihi ve kültürel bir sembol
3 Temmuz 2024

Ne olmuştu?

Türkiye ve Avusturya A Milli Futbol Takımları, dün akşam Almanya’nın Leipzig kentinde karşı karşıya geldi.

Türkiye, Demiral’ın 1’inci ve 59’uncu dakikada attığı gollerle maçı 2-1 alarak Euro 2024’te son sekize kalmaya hak kazandı.

 Demiral, attığı golün ardından “bozkurt” işareti yaptı, bu fotoğrafını ise kendi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Tepki toplayan fotoğrafın ardından Almanya İçişleri Bakanı Faeser, sosyal medya hesabından Demiral'ın fotoğrafının olduğu bir haberi paylaşarak, "Türk aşırı sağcıların sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak tamamıyla kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

 UEFA da Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Demiral ile ilgili soruşturma başlattı. 

almanya uefa
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