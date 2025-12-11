Almanya: Trump yandaşlarıyla "kaynaşma" gezisini devlete fatura eden AfD'ye tepki

Almanya'da göçmen karşıtı protofaşist AfD partisinin, üyelerini Donald Trump'ın Cumhuriyetçi partisinin üyeleriyle "kaynaştırmak" amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlediği gezinin parasını Almanya vergi mükelleflerinin cebinden ödeneceği iddiları, Bundestag'da sert tepkiler doğurdu.

Parlamentodaki diğer partilerin milletvekilleri, bu “Almanya karşıtı diplomasi” gezisinin masrafının karşılanması için kamu kaynaklarının istismar edildiğini söylüyor.

MAGA ve AfD kardeşliği

Tartışmayı kızıştıran, protofaşist Almanya için Alternatif (AfD) partisi üyelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi partisinin üyeleriyle görüşmek üzere bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden aldıkları davet.

AfD Genel Başkan Yardımcısı Markus Frohnmaier, perşembe günü (11 Aralık) ABD'ye uçacağını söyledi. Frohnmair’in yanı sıra Bundestag’dan en az sekiz AfD milletvekili daha partiyi Trump'ın MAGA hareketiyle kaynaştırmak üzere geziye katılıyor.

Gezi masraflarının bir bölümü Alman vergi mükelleflerinden Bundestag bütçesine aktarılan parayla finanse ediliyor. ABD’nin, Trump liderliğinde Putin Rusya'sıyla "stratejik istikrar" peşinde koşarken aralarında Almanya'nın da yer aldığı Avrupa hükümetleriyle "anlaşmazlık içinde" olduğunu açıkça ortaya koyan son Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesini yayınladığı günlerde gerçekleştiriliyor olması geziye tepkileri iyice sertleştiriyor.

AfD, MAGA’yla bağlarını neden sıkılaştırıyor?

Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Kılalım" (MAGA) hareketi, izlediği politikalar açısından AfD ile büyük ölçüde aynı çizgide. Her ikisi de kendilerini, göçmenliğe şiddetle karşı çıkan ve solcu demokratik güçlere karşı koyan (hatta onların baskısı altında) siyasal hareketler olarak görüyor.

AfD, Trump'ın yakın çevresinden doğrudan destek görüyor: Başkan Yardımcısı JD Vance, şubattaki Almanya ziyaretinde partinin eş başkanı Alice Weidel'le sıcak bir buluşma gerçekleştirmiş ve o dönem Trump’la yakın işbirliği içindeki teknoloji milyarderi Elon Musk, Almanya genel seçimleri öncesinde Weidel'i kendi sosyal medya platformu X’te canlı yayın sohbetine konuk etmişti.

AfD liderleri, Trump ve ekibiyle partnerliklerinin önemini vurguladılar. Partinin diğer eş başkanı Tino Churpalla da Trump'ın Başkanlığı devralma törenine katılmak üzere ABD'ye gitmişti. Partinin başkan yardımcıları Kay Gottschalk ve Beatrix von Storch da yıl içinde ABD'ye seyahatler gerçekleştirdiler.

Frohnmaier, bu hafta ABD’de Trump'ın yakın çevresinde yükselen yıldızlar arasında sayılan Kongre Üyesi Anna Paulina Luna ile ilk kez görüşecek. Florida'dan seçilen Cumhuriyetçi Luna, kasımda Almanya'nın Die Welt gazetesine verdiği demeçte, ülkede yaklaşık 40 AfD'li siyasetçiyi ağırlamayı planladığını söylemişti.

Vergi mükelleflerinin parası

AfD'li parlamenterler, ayrıca Frohnmaier'in kulübün sunduğu “Allen W. Dulles Ödülü”nü alacağı New York Genç Cumhuriyetçiler Kulübü'nün yıllık galasına da katılacak.

Politico'nun haberine göre, tören davetiyesinde ödülün "baskıcı ve düşmanlık dolu bir siyasi ortamda" AfD'nin "cesur çalışmaları"na yönelik bir takdir nişanesi olarak verildiği belirtiliyor.

Davetiyede, "Kulübümüz ülkenizde yeni bir burjuva düzeni [kurulması] çağrısında bulunmayı sürdürüyor..." ifadesi de yer alıyor.

799 ila 30 bin dolar arasında değişen gala giriş bedelini katılan üyeler ödeyecek ancak ABD’deki otel ve gidiş-geliş uçak masraflarının Bundestag'a havale edilmesi, yani Alman vergi mükelleflerinin parasıyla ödenmesi söz konusu.

Almanya'da iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı muhafazakar Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) üyeleri, gezinin ve devlet fonlarının kullanımının daha yakından incelenmesini talep ediyor.

Bundestag'daki CSU grubunun başkanı Alexander Hoffmann, önde gelen haftalık haber dergisi Der Spiegel'e yaptığı açıklamada gezinin "Almanya karşıtı diplomasi"den ibaret olduğunu söyledi. Yasal olarak geziyi durdurmanın zor olacağını da ekleyen Hoffmann, çalışmaya çağırdı.

Devlet destekli öz sabotaj

CDU partisinin diğer üst düzey üyeleri de Avrupa Birliği ve Avrupa demokratik hükümetlerine yönelik dolaysız tehdit olarak gördükleri gelişme konusunda tehlike işareti verdi.

Daha önce Washington'daki Almanya Büyükelçiliğinde görev yapmış ve şu anda Bundestag'da Dış İlişkiler Komitesinde yer alan Knut Abraham, Spiegel'e verdiği demeçte, "AfD ile Trump'ın MAGA yandaşları arasındaki bu şeytani işbirliği”nin AB'nin yıkımına doğru yol almakta olduğunu söyledi.

Bundestag Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Roderich Kiesewetter, AfD'nin “çalıştığını” ve "Demokrasimizi baltala[dığı]”nı söylediği partinin yasaklanmasına yönelik prosedürün mantıklı olduğu kanaatini koruduğunu da sözlerine ekledi.

Çeşitli partilerden Alman liderler daha önce AfD'nin siyasi parti olarak yasaklanması çağrısında bulunmuştu. Federal Anayasa Mahkemesi, militan ve saldırgan bir şekilde anayasaya aykırı bir tutum sergilediğine karar verdiği takdirde siyasi partilerle ilgili bu tür kararlar verme yetkisine sahip.

Ancak Şansölye Friedrich Merz ve kabinesinde yer alan diğer önde gelen CDU üyeleri, henüz yasaklama prosedürünün getirilmesine destek vermiş değil. Bunun yerine partinin seçim sandığında yenilgiye uğratılması gerektiğinde ısrar ediyorlar.

