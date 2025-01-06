ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 11:04
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 11:19
2 dk Okuma

Almanya, Suriyelilere sağlanan korumayı gözden geçirecek

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriyelilere sağlanan korumanın gözden geçirileceğini açıkladı. Faeser, ağır suç işlemiş kişilerin de en kısa sürede sınır dışı edilmesi gerektiğine söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya, Suriyelilere sağlanan korumayı gözden geçirecek
*Fotoğraf: AA

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriyelilere sağlanan korumanın gözden geçirileceğini söyledi.

AA’nın haberine göre; Faeser, yaptığı açıklamada, "Yasalarımız uyarınca, Federal Göç ve Mülteci Dairesi (Bamf), Suriye'deki durumun istikrara kavuşması nedeniyle insanların Almanya'da artık bu korumaya ihtiyaç duymaması halinde bunu gözden geçirecek ve iptal edecektir" dedi.

Faeser, bu durumun daha sonra iş ya da eğitim gibi başka nedenlerle ikamet hakkı olmayan ve gönüllü olarak Suriye'ye dönmeyenler için de geçerli olacağını aktardı.

Öncelikle güvenlik konularına odaklandıklarını dile getiren Faeser, "İyi entegre olmuş, çalışan, Almanca öğrenmiş ve burada yeni bir yuva kurmuş herkesin Almanya'da kalmasına izin verilmelidir” diye konuştu.

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam'da Ahmet eş-Şara ile görüştü
AB'DEN SURİYE'YE İLK YÜKSEK DÜZEYLİ ZİYARET
Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam'da Ahmet eş-Şara ile görüştü
3 Ocak 2025

Faeser, ancak Almanya'dan geri dönmek isteyenlerin de desteklenmesinin önemini vurguladı.

Ağır suç işlemiş kişilerin de en kısa sürede sınır dışı edilmesi gerektiğine işaret eden Faeser, "Bunun için yasal seçenekler büyük ölçüde genişletilmiştir ve Suriye'deki durum izin verir vermez kullanılacaktır" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığına göre, şu anda Almanya'da bir milyona yakın Suriyeli yaşıyor.

Bamf, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'den gelen kişilerin iltica başvurularını askıya alma kararı almıştı.

Almanya'da 'Suriye'ye sınır dışı' kararı kesinleşti
Almanya'da 'Suriye'ye sınır dışı' kararı kesinleşti
29 Ağustos 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye göç
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git