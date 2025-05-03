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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2025 00:02
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2025 08:17
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Almanya: Stuttgart'ta kalabalığa dalan araç bir kişiyi öldürdü, yedi yaralı var

Yakın geçmişteki arabalı nefret saldırılarını gözönünde tutan güvenlik kurumları teyakkuza geçti. Ancak Stuttgart polis yetkilileri olayın bir "saldırı" olduğuna ilişkin hiçbir belirti olmadığını duyurdu. Olay "trajik bir kaza" olarak nitelendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Almanya: Stuttgart'ta kalabalığa dalan araç bir kişiyi öldürdü, yedi yaralı var
Olaydan kısa süre sonra aracın kalabalığa girdiği metro durağı çevresi/New TV

Cuma günü Almanya'nın güneyindeki Stuttgart'ta kalabalığın içine dalan bir arabanın ezdiği yedi kişi yaralandı ve bir kişi öldü.

Bir nefret saldırısı olmayabilir

Polis olayın kasıtlı bir saldırı olduğuna ilişkin "hiçbir belirti olmadığını" söyledi.

Son aylarda doğuda Magdeburg ve güneyde Münih kentlerinde meydana gelen ölümcül arabalı saldırılarıyla bağlantılı olabileceğini düşünen Almanya güvenlik kuruluşlarının yüksek alarm durumuna geçmelerine karşın Stuttgart polisi, sosyal medya hesaplarından "mevcut soruşturmalarımıza dayanan [...] olay yerindeki meslektaşlarımız bunun trajik bir kaza olduğuna inanıyor" mesajını paylaştı. 

Polis, kent merkezindeki Olgaeck semtinde meydana gelen olayda "üçü ağır sekiz kişinin" yaralandığını söyledi. Yaralılardan biri kalp masajıyla geri getirildi.

Ağır yaralılar arasında bulunan 46 yaşındaki bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra can verdi. 

Polis, yaralanmaların kent merkezinde yer üstündeki hafif metro durağında meydana geldiğini söyledi.

Kalabalığın arasına giren Mercedes aracının sürücüsü olay yerinde tutuklandı. 

Benzer saldırılar dizisi

Almanya son yıllarda benzer araçlı saldırılarla sarsıldı. 

13 Şubat'ta Münih'te bir işçi sendikasının gösterisine dalan araçlı saldırıda yaralanan iki kişi öldü.

Saldırıda yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı. Polis, Almanya'ya sığınmacı olarak gelen 24 yaşındaki bir Afganistanlı gçömeni tutukladı. Savcılar, erkek saldırganın İslamcı aşırılıkçı amaçla hareket ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

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(AEK)

Haber Yeri
Stuttgart
araçla saldırı Stuttgart trafik kazası
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