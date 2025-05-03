Almanya: Stuttgart'ta kalabalığa dalan araç bir kişiyi öldürdü, yedi yaralı var

Cuma günü Almanya'nın güneyindeki Stuttgart'ta kalabalığın içine dalan bir arabanın ezdiği yedi kişi yaralandı ve bir kişi öldü.

Bir nefret saldırısı olmayabilir

Polis olayın kasıtlı bir saldırı olduğuna ilişkin "hiçbir belirti olmadığını" söyledi.

Son aylarda doğuda Magdeburg ve güneyde Münih kentlerinde meydana gelen ölümcül arabalı saldırılarıyla bağlantılı olabileceğini düşünen Almanya güvenlik kuruluşlarının yüksek alarm durumuna geçmelerine karşın Stuttgart polisi, sosyal medya hesaplarından "mevcut soruşturmalarımıza dayanan [...] olay yerindeki meslektaşlarımız bunun trajik bir kaza olduğuna inanıyor" mesajını paylaştı.

Polis, kent merkezindeki Olgaeck semtinde meydana gelen olayda "üçü ağır sekiz kişinin" yaralandığını söyledi. Yaralılardan biri kalp masajıyla geri getirildi.

Ağır yaralılar arasında bulunan 46 yaşındaki bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra can verdi.

Polis, yaralanmaların kent merkezinde yer üstündeki hafif metro durağında meydana geldiğini söyledi.

Kalabalığın arasına giren Mercedes aracının sürücüsü olay yerinde tutuklandı.

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Almanya son yıllarda benzer araçlı saldırılarla sarsıldı.

13 Şubat'ta Münih'te bir işçi sendikasının gösterisine dalan araçlı saldırıda yaralanan iki kişi öldü.

Saldırıda yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı. Polis, Almanya'ya sığınmacı olarak gelen 24 yaşındaki bir Afganistanlı gçömeni tutukladı. Savcılar, erkek saldırganın İslamcı aşırılıkçı amaçla hareket ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

Almanya'da yine bir araç saldırısı: Yaralılar var

20 Aralık 2024'te, bir araba doğu Almanya'da Magdeburg kentinde Noel pazarına dalarak en az beş kişinin ölümüne ve 200'ü aşkın kişinin yaralanmasına neden oldu.

MAGDEBURG'DA BİR NEFRET SALDIRISI Almanya: Noel pazarına dalan araç en az 2 kişiyi öldürdü, 50 kişiyi yaraladı

Haziran 2022'de, Berlin'de arabasını kalabalığın üstüne süren 29 yaşındaki bir erkek bir kişiyi öldürdü ve onlarca kişiyi yaraladı. Polis, sürücünün 29 yaşında Ermeni kökenli bir Almanya yurttaşı olduğunu belirledi.

Berlin’de Bir TIR Noel Pazarı’na Girdi

(AEK)