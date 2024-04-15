Almanya: Sosyal Demokratlara "Bozkurt" aşısı

Almanya'nın Fiderstadt kentinde 9 Haziran'da gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde federal koalisyon hükümetinin lideri Sosyal Demokratlar'ın (SPD) sağcı Türkiyeli göçmenlerin desteğini almak için saflarını Bozkurtlarla takviyeye yöneldiği ortaya çıktı.

Almanya'nın nitelikli gazetelerinden Die Welt tanıklıklar, fotoğraflar ve başkaca belgelere dayandırdığı haberinde Anayasayı Koruma Örgütünce "aşırılıkçı" olarak tanımlanan ve faaliyetleri yasaklanan "Bozkurtlar" ile bağlantılı üç kişiye ilçe ve kent meclis üyeliği adayları arasında yer verdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Anayasayı Koruma Örgütü "Bozkurtlar"ı ulusal güvenlik için tehdit olarak tanımladıktan sonra grupla bağlantılı iki asker Almanya silahlı kuvvetlerinden ihraç edilmişti. Köln İdare Mahkemesi de "Bozkurtlar"la bağlantılı kişilerin silah izinlerinin iptal edilebileceğine karar vermişti.

Nils Schmid'in özeleştirisi

Medya News'un haberine göre SPD Federal Meclis (Bundestag) milletvekili Nils Schmid, bir "hoşgörü jesti" sergilediği düşüncesiyle Ramazan'da Bozkurtlar'ın kontrolündeki bir derneğin camide düzenlediği iftara katılmasının Stuttgarter Zeitung ve Die Welt tarafından eleştirilmesi üzerine bu yakınlaşmanın bir hata olduğunu dile getirerek “Filderstadt-Bernhausen camisini ziyaretim sonrasında aldığım eleştirileri anlıyorum ve ciddiye alıyorum" dedi.

Die Welt'in haberi, Filderstadt yerel SPD örgütünün Bozkurtlarla bağlarının sanıldığından daha sıkı olduğunu da gösterdi. Kentteki Alman-Türk Dostluk Derneği (Deutsch-Türkische Freundschaftsverein Filderstadt) Türkiye'deki iktidar bloku "Cumhur İttifakı"nın bileşeni Milliyetçi Hareket Partisi'yle (MHP) yakın bağları olan Demokratik Türk Ülkücü Dernekler Federasyonu'nu oluşturan kuruluşlardan biri.

Kurtbaşlı adaylar

Haberde adaylar arasında yer alan 47 yaşındaki Gülten İlbay'ın, Bozkurtların malum "Kurtbaşı işareti"ni yaparken çekilmiş fotoğraflarıyla görünüyor. Haziran 2018 ile Aralık 2023 arasında çekilmiş olan fotoğraflarda MHP'nin önde gelen şahsiyetlerinin de bulunması grubun Türkiye'deki bağlantılarını vurguluyor.

Die Welt'in haberi ibadethanelerin milliyetçi propaganda amacıyla kullanılması olasılığına dair kaygıları derinleştirirken öte yandan SPD'nin "aşırıcılık" ile mücadele konusundaki kararlılığının sorgulanmasına da neden oldu.

Almanya'daki Kürt toplum önderlerinden Ali Ertan Toprak "SPD'nin bir yandan Federal Meclis'te Bozkurtlar'ın yasaklanması yönünde çağrıda bulunurken "öte yandan böylesi ideolojilere mensup adayları yerel seçim listelerine yerleştirmesi aşırı sağcılığa karşı kolektif mücadelemizi zayıflatıyor" dedi.



(AEK)