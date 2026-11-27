Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon hükümetinin sunduğu 2027 bütçesi, 27 Kasım'da 316 kabul, 260 ret oyuyla Federal Meclis'ten (Bundestag) geçti. Bütçeye Sol Parti, AfD ve Yeşiller oy vermedi.

Parti Kabul Ret Katılmayan Toplam CDU/CSU 203 2 3 208 SPD 112 0 8 120 AfD 0 131 19 150 Yeşiller 0 77 8 85 Die Linke 0 49 15 64 Bağımsızlar 1 1 1 3 Toplam 316 260 54 630



Bütçeye karşı oy kullanan Sol Parti'nin (Die Linke) alternatif bütçe politikası önerisi Bundestag'daki bütün diğer partilerin oylarıyla reddedildi.

Die Linke: “Sosyal harcamalara kesinti, büyük servetlere vergi ayrıcalıkları”

Sol Parti, Dietmar Bartsch, Ines Schwerdtner ve Tamara Mazzi'nin ilk imzacıları olduğu karar tasarısıyla bütçeyi hükümetin ekonomi ve sınıf politikaları açısından eleştirdi.

Sol Parti, hükümetin ekonomik krize halkın satın alma gücünü artırarak ve kapsamlı bir kamu yatırımı programıyla karşılık vermek yerine “sosyal kesintilere, büyük servet sahiplerine vergi ayrıcalıkları tanımaya ve silahlanma harcamalarını tek taraflı olarak artırmaya” yöneldiğini belirtti.

Parti, borçlanmayı sınırlayan anayasal düzenlemeye sosyal harcamalar söz konusu olduğunda uyulmasına karşın askeri harcamalara milyarlarca avroluk istisnalar tanınmasına da itiraz etti.

Sendikalar: “Yüz milyarlar, savaşa değil eğitim ve sosyal hizmetlere"

Berlin-Brandenburg Sendikal Danışma Platformu (Gewerkschaftlicher Ratschlag Berlin-Brandenburg), bütçenin oylanacağı gün Başbakanlık önünde gösteri çağrısı yaptı.

18 Kasım'da yayımlanan çağrıda sendikalar, hükümetin harcama tercihlerine “çalışanların ve henüz çalışma hayatına girmemiş ve artık çalışmayan herkesin sırtına yüklen[diği]" gerekçesiyle karşı çıktı.

Eğitim ve Bilim Sendikası'nın (GEW) Berlin örgütü 4 Kasım'da aldığı kararla Alman Sendikalar Birliği'ne (DGB) ve bağlı sendikalara hükümetin politikalarına karşı ülke çapında büyük bir gösteri düzenleme çağrısı yapmıştı.

GEW, mücadelenin genişletilmesini ve “Almanya'da 24 saatlik genel grevin gerçekçi bir direniş aracı haline getirilmesini ” savundu.

Gençlik: “Bizim geleceğimiz için mücadele edin, onların savaşları için değil”

Almanya'daki zorunlu askerlik karşıtı öğrenci hareketi de 20 Kasım'da gerçekleştirdiği beşinci ülke çapındaki okul grevinin hedefleri arasına 2027 bütçesini almıştı.

Öğrenciler, silahlanmaya ayrılan kaynaklar artarken eğitim ve sağlık harcamalarının kısılmasına karşı çıkmış, askeri muayenelerin durdurulmasını ve askerlik hizmetini yeniden düzenleyen yasanın geri çekilmesini istemişlerdi.

Berlin'deki öğrenci hareketinden 16 yaşındaki Elisabeth Kutter, grev öncesinde yayımlanan açıklamada Avrupa gençliğinin ortak mücadelesine işaret etti:

“Paris, Berlin, Roma veya Lizbon'daki gençler savaş istemiyor. Silahlanmayı, kemer sıkmayı ve geleceğimizin elimizden alınmasını istemiyoruz.”

Sendikalarla gençlik hareketi arasında dayanışma

Hizmet sektörü sendikası ver.di'nin Berlin-Brandenburg'da 36 binden fazla çalışanı örgütleyen A işkolu konferansı da 20 Kasım gençlik greviyle dayanışma kararı aldı.

Konferans, gençlerin protestolarının sendikal hareketi de doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı:

“Öğrencilere yönelik baskı, sendikaların demokratik haklarına da bir saldırıdır.”

Konferans, ver.di'nin gençlik eylemlerine üyelerini seferber etmesini, öğrencilere yönelik baskılara karşı hukuki ve sendikal destek sağlamasını ve uluslararası dayanışmayı geliştirmesini istedi.

Askeri harcamalar artarken sosyal yardımlar donduruldu

Almanya 2027 Federal Bütçesi (milyar avro) Harcama kalemi 2026 2027 Artış Savunma Bakanlığı 82,2 109,7 %33,5 Özel fon dahil askeri harcamalar 108,2 139,4 %28,8 Ana bütçeden yatırımlar 58,4 61,8 %5,8 2027 toplam federal bütçesi — 555,94 —

Ukrayna'ya destek ve diğer güvenlik harcamaları da dahil edildiğinde toplam savunma ve güvenlik harcamaları 150,9 milyar avroya ulaşıyor.

Federal Meclis, temel geçim yardımlarının 2028 ortasına kadar dondurulmasını ve emeklilik sigortası sistemine federal bütçeden yapılan katkının 2027'de 3 milyar avro azaltılmasını da kabul etti.

SPD'li Maliye Bakanı Lars Klingbeil ise bütçeyi savunurken savunma yatırımlarının Ukrayna'nın özgürlüğünü korumaya hizmet ettiğini söyledi. Halktan bazı fedakârlıklar istemelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Askeri harcamalar artarken sağlık ve eğitim bütçeleri küçülüyor

Federal Meclisin verilerine göre Savunma Bakanlığının 2027 bütçesi 109,7 milyar avroya yükselirken ordu için oluşturulan özel fondan da 29,6 milyar avro harcanacak.

Sağlık Bakanlığının bütçesi üçte birden fazla azaltılarak 14,3 milyar avroya, eğitim bütçesi ise yüzde 4'ü aşkın kesintiyle 15,5 milyar avroya indiriliyor.

Almanya 2027 Federal Bütçesi (milyar avro) Harcama kalemi 2026 2027 Değişim Savunma Bakanlığı 82,7 109,7 +%32,6 Özel fon dahil askeri harcamalar 108,2 139,4 +%28,8 Ana bütçeden yatırımlar 58,4 61,8 +%5,8 Sağlık Bakanlığı 21,77 14,33 -%34,2 Eğitim — 15,5 -%4'ten fazla Toplam federal bütçe 525 555,94 +%5,9

Ukrayna'ya destek ve diğer güvenlik kalemleri de dahil edildiğinde toplam savunma ve güvenlik harcamaları 150,9 milyar avroya ulaşıyor.

Federal Meclis, temel geçim yardımlarının 2028 ortasına kadar dondurulmasını ve emeklilik sigortasına federal bütçeden yapılan katkının 2027'de 3 milyar avro azaltılmasını da kabul etti.

SPD'li Maliye Bakanı Lars Klingbeil ise savunma yatırımlarının Ukrayna'nın özgürlüğünü korumaya hizmet ettiğini ve halktan bazı fedakârlıklar istemelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Merz: “Alıştığımız bazı düşüncelerden vazgeçmek zorundayız”

Başbakan Friedrich Merz, 25 Kasım'da Federal Mecliste yaptığı bütçe konuşmasında yeni sosyal kesintilerin işaretini verdi:

“Hepimiz alıştığımız bazı düşüncelerden vazgeçmek zorunda kalacağız.”

Merz, sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanı konusunda hükümetin daha yolun başında olduğunu belirtti.

Alman Paritätischer refah örgütünün Haziran 2026 tarihli raporuna göre ülkede 13,3 milyon insan, nüfusun yüzde 16,1'i, yoksulluk içinde yaşıyor. Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre 2025'te 4,7 milyon kişi maddi yetersizlik nedeniyle evini gerektiği gibi ısıtamadı.

Halkın yüzde 64'ü Almanya'nın askeri liderliğine karşı

Merz'in Alman ordusunu “Avrupa'nın konvansiyonel açıdan en güçlü ordusu” haline getirme hedefi, kamuoyunun çoğunluğunun askeri liderliğe ilişkin tercihleriyle örtüşmüyor.

Körber Vakfının 24 Kasım'da yayımladığı, Forsa'nın eylül ayında 1.501 seçmenle gerçekleştirdiği The Berlin Pulse 2026/27 araştırması, Almanya'da dış politikaya ilişkin tutumlardaki değişimi ortaya koydu.

Almanya'da askeri liderlik ve dış politika Kamuoyu tutumu Oran Almanya'nın Avrupa'da askeri liderliğine karşı çıkanlar %64 Askeri liderliği destekleyenler %35 Ukrayna'ya askeri desteği benimseyenler %46 Uluslararası krizlerde daha ihtiyatlı politika isteyenler %48 Daha etkin uluslararası politika isteyenler %40 Rusya'yı askeri tehdit olarak görenler %82

Almanya'nın Avrupa'da askeri liderlik üstlenmesine karşı çıkanların oranı geçen yıl yüzde 61'di. Ukrayna'ya askeri desteği benimseyenlerin oranı ise bir yılda yüzde 59'dan yüzde 46'ya geriledi.

Körber Vakfının Uluslararası Politika Direktörü Sarah Pagung, araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken halkın askeri liderliği reddetmesiyle Almanya'nın uluslararası ortaklarının liderlik beklentileri arasındaki farkı Alman dış politikasının başlıca sorunlarından biri olarak nitelendirdi.

(AEK)