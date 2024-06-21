ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 13:46
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 13:57
2 dk Okuma

Almanya sığınmacılara aylık ödeneği sınırlıyor

Almanya'da eyalet başbakanları sığınmacılara en fazla 50 euro nakit ödeme yapılması konusunda anlaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Almanya sığınmacılara aylık ödeneği sınırlıyor
*Fotoğraf: AA/arşiv

Almanya'da eyalet başbakanları sığınmacılara, adlarına düzenlenecek ödeme kartları aracılığıyla ayda en fazla 50 Euro nakit ödeme yapılması konusunda anlaştı.

DW Türkçenin haberine göre; Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein, Berlin'de düzenlenen Eyalet Başbakanları Konferansı'nın ardından yaptığı açıklamada, 16 eyalet başbakanının söz konusu nakit ödeme sınırı üzerinde mutabakata vardığını aktardı.

Rhein, eyaletlerin bu konuda hemfikir olmasının "çok önemli bir işaret" olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu mülteciler için bir "kabus"u yasalaştırıyor
AVRUPA ORTAK İLTİCA SİSTEMİ'NDE "REFORM"
Avrupa Parlamentosu mülteciler için bir "kabus"u yasalaştırıyor
9 Nisan 2024

Alman haber ajansı dpa'nın katılımcılardan aldığı bilgilere göre de eyalet başbakanları, federal hükümetten "iltica prosedürlerinin transit ve üçüncü ülkelere kaydırılmasına yönelik somut modeller geliştirmesini ve özellikle de AB mevzuatı ve ulusal iltica hukukunda gerekli değişiklikleri ele almasını" talep eden göç konulu bir belge üzerinde de anlaştı.

AB Konseyi yeni "Göç ve İltica Yasası"nı onayladı
"MÜLTECİLERİN KABUSU" GEREÇEK OLDU
AB Konseyi yeni "Göç ve İltica Yasası"nı onayladı
14 Mayıs 2024

Hessen Başbakanı Rhein ve Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil istişarelerin ardından düzenlenen basın toplantısında anlaşmayı doğruladı.

Özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen ülkeleri, İtalya'nın Arnavutluk ile imzaladığına benzer, iltica sürecinin yurt dışında tamamlanmasını öngören üçüncü ülke düzenlemesinde ısrar ediyor.

Ancak İçişleri Bakanı Nancy Faeser söz konusu uygulamaya temkinli yaklaşıyor. Perşembe günü Potsdam'da düzenlenen Federal ve Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı çerçevesinde yaptığı açıklamada Faeser, söz konusu uygulamanın "bir yapı taşı" olabileceğini ancak Almanya'daki göç durumunu temelden değiştirmeyeceğini söyledi.

Almanya: Türkiyeli Kürt siyasi sığınmacı, göçmen bürosunun randevusunda tutuklanıp iade edildi
BRANDENBURG SÜRGÜN HAVALİMANI OLDU
Almanya: Türkiyeli Kürt siyasi sığınmacı, göçmen bürosunun randevusunda tutuklanıp iade edildi
29 Şubat 2024

Faeser daha sonra eyalet liderleri ve Başbakan Scholz arasındaki istişarelere katılarak burada üçüncü ülke düzenlemelerine ilişkin aylar süren bir uzman incelemesinin sonuçlarını da sunacak.

Başbakanlar bugünkü istişarelerin ardından Başbakan Olaf Scholz ile görüşerek, taleplerini aktaracaklar.

Almanya: 2019'dan bu yana Türkiye'den düzensiz göç üç kat arttı
AİLELER ÇOLUK ÇOCUK GÖÇ YOLLARINDA
Almanya: 2019'dan bu yana Türkiye'den düzensiz göç üç kat arttı
1 Aralık 2023

(RT)

almanya göç politikası
Sayfa Başına Git