Almanya seçimleri: Muhafazakar CDU/CSU yüzde 28,5 ile önde

Almanya'da "Trafik Lambası" koalisyon hükümetinin dağılması üzerine gidilen erken seçimlerde sayımlar sürerken çıkış anketleri tahminlerine göre muhafazakar Hristiyan Sosyal ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) bloku önde. Son güncellemelere göre muhfazakarlar oyların yüzde 28,5'ini aldı. Protofaşist AfD yaklaşık yüzde 20,7 oyla ikinci sırada. Her iki parti de seçim öncesi anketlerinde öngörülenlerden yüzde 2-3 geride kaldı.

Kaynak: ARD, 23 Şubat 2025, 23:20 (UTC+1)

Almanya seçimleriyle ilgili temel bilgiler ▶ Seçimler sabah 8'de (07:00 UTC) başladı ve sandıklar akşam 18:00'de (TSİ 20:00) kapandı. ▶ Seçimlere katılım yüzde 84 ile Almanya tarihinin en yüksek oranlarından birine ulaştı. ▶ Çıkış anketlerine göre muhafazakar CDU/CSU'nun oyların yüzde 28,5'ini, protofaşist AfD'nin yaklaşık yüzde 20,7'sini ve Şansölye Scholz'un SPD'sinin yüzde 16'5'ini aldıkları görülüyor. ▶ Diğer partilerden Yeşiller yüzde 11,7 Sol Parti yüzde 8,7 oyla barajı geçtiler. ▶ Hür Demokratlar (FDP) yüzde 4,4 ve Sarah Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 4,9 ile baraj altında kalmış görünüyor. ▶ Anaakım partilerce dışlanan AfD'nin koalisyon dışında kalması bekleniyor. ▶ Seçimlerden birinci çıkan CDU başkanı Friedrich Merz'in Başbakanlığı üstlenerek SPD ve/veya Yeşillerle koalisyon kurmayı deneyeceği öngörülüyor.

Yeşiller yüksek katılımdan memnun

Çıkış anketleri Yeşiller arasında sevinçle karşılandı. "Trafik Lambası" koalisyonu partilerinden Yeşillerin oyu saatler geçtikçe beklenenin altına düşerek yüzde 11,7'ye geriledi. Yeşiller, sandıklar kapandıktan hemen sora yapılan projeksiyonlarda yüde 13 dolayında görünen oylarının 2021'de aldıkları yüzde 14,8 oydan bir miktar düşük olsa da kesin sonuçlar belirlendiğinde daha yüksek bir sonuca ulaşacaklarını umuyorlardı.

DW'nin haberine göre, partililer, Berlin'in Kreuzberg kentinde düzenlenen seçim eğlencesinde en büyük alkışı, ekranlara yüzde 84'lük katılım oranı yansıdığında kopardılar.

Sol Parti, Muhafazakarların AfD ile yakınlaşma taktiğinin seçmenleri kendilerine yönelttiğini söyledi

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Sol Parti'nin eski lideri Martin Schirdewan, DW'ye partisinin parlamentoya yeniden seçilmesinda muhafazakar CDU/CSU blokunun taktiğinin önemli rol oynadığını söyledi.

Schirdewan Muhafazakar lider Merz'in, parlamentodan göçmen düşmanı yasayı geçirmek için aşırı sağcı AfD'nin oylarına yönelmesi üzerine, seçmenlerin "antifaşist" parti olarak Sol'a dönmeye başladığını söyledi.

Çıkış anketi sonuçları Sol Parti genel merkezinde coşkulu tezahüratlarla karşılandı .



Partinin, anketlerde aylarca Bundestag'a girmek için aşması gereken yüzde 5 barajı altında kaldıktan sonra son aylarda yaptığı atakla yüzde 8,5 oy alacağı öngörülüyordu, son projeksiyolarda bu oranı da geçtiği anlaşılıyor.

CDU genel merkezinde büyük sevinç yok

DW muhabiri Michaela Küfner, seçmenlerinin ilk çıkış anketlerine göre CDU'nun yüzde 29 oyla birinci sıraya yerleşmesinden memnun göründüklerini ancak "kimse[nin] coşku içinde [olmadığını]" söylemişti. Küfner, CDU üyelerinin "psikolojik olarak önemli" saydıkları yüzde 30'a ulaşmayı umduklarını ifade ettiyse de saatler geçtikçe CDU/CSU blokunun oyları yüzde 29'un da altına inerek yüzde 28,5'i gördü.

Son oy oranlarına göre Bundestag'da koltuk dağılımı, 24 Şubat, 00:42 (UTC+1)/Google

(AEK)