Almanya: Şansölye Olaf Scholz erken seçim düğmesine bastı

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz çarşamba günü güven oylaması talep ederek Almanya'nın erken seçim sürecini başlattı.

Her şey öngörüldüğü gibi giderse Almanya iki aydan biraz fazla bir süre içinde yeni parlamentoyu seçmek üzere genel seçimlere gidecek.

Scholz'dan Bundestag Başkanlığına güven oylaması başvurusu

Şansölye Olaf Scholz'un çarşamba günü, gelecek hafta Bundestag'da (Almanya Parlamentosu) gerçekleşmesi için başvuruda bulunduğu güven oylamasını kaybetmesi kesin.

Bu resmi yazı, esasen Almanya parlamentosunun feshedilerek erken seçimlerie gidilmesini zorunlu kılmak üzere tasarlanan süreci başlatıyor.

Scholz hükümeti için 16 Aralık Pazartesi günü Bundestag'da güven oylaması yapılacak.



Scholz'un başvurusu iki cümleden oluşuyor: "Sayın Bundestag Başkanı, Anayasa'nın 68. maddesi uyarınca, güven oyu talep ediyorum.16 Aralık 2024 Pazartesi günü, oylama öncesinde bu konuda bir açıklama yapmayı planlıyorum."

Başvuru, Bundestag'ın SPD'li Başkanı Bärbel Bas'a iletildi.

Scholz, başvuru sonrası televizyonda yaptığı kısa açıklamada, seçimlere "yol açmak" istediğini söyledi. O güne kadar, hükümeti ve yasama organının devlet gemisini "tam olarak yönetebilecek" durumda kalacağını vurguladı.

Geçiş döneminde, hükümet, görevi yeni bir koalisyona devredene kadar "geçici hükümet" olarak iş görecek.

Süreçte neler var?

Scholz'un eylül 2021 genel seçimleri sonrasında kurduğu "trafik lambası" koalisyonu, 6 Kasım'da Sosyal Demokratlar (SPD) ve şu an ittifaktan ayrılmış olan liberal Hür Demokratlar (FDP) arasında mali politika konusunda yaşanan sert anlaşmazlık dolayısıyla çökmüştü.

Bu sonuçlar, iki koalisyon ortağı SPD ve Yeşilleri bir "azınlık hükümeti" konumuna getirerek Bundestag'daki yasama sürecini hükümet için zorlaştırmıştı.

Scholz'un 16 Aralık'taki güven oylamasını kaybetmesinin ardından, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in parlamentoyu 21 gün içinde feshetmesi gerekiyor. Feshi izleyen 60 gün içinde de seçimlerin yapılması gerekiyor. Steinmeier'in Bundestag'ı 27 Aralık Cuma günü feshetmesi bekleniyor.

Böylece, Almanya'nın 23 Şubat 2025'te yeni bir parlamento için seçimlere gitmesi öngörülüyor. Bu takvim büyük partiler tarafından kabul edilmiş olmakla birlikte, değişmesi de mümkün. Ancak Steinmeier bu takvimi gerçekçi bulduğunu söylemişti.

Almanya'da siyasi hava sıkıntılı

Almanya iç politikada siyasal belirsizlik ve ekonomik güçlüklerle uğraşırken dışarıda da ülkeyi zorluklar bekliyor.

Anketlerde Friedrich Merz liderliğindeki muhafazakar muhalefet bloku CDU/CSU sürekli yükselişte. İki partinin toplam oyu yüzde 32 dolayında. Onları yaklaşık yüzde 18'le protofaşist Almanya İçin Alternatif (AfD) izliyor.

Merkez sol SPD yüzde 15'lere gerilemiş durumda. Kısa süre önce gerçekleştirilen bir ankette iki puan daha yükseliş gösterdi. Scholz 2021 seçimlerinde son anda yaptığı atakla yarışı kazandığı zamanki performansını yineleme umudunda.

55 yaşındaki Robert Habeck liderliğindeki Yeşiller yüzde 12-14 arasında gidip gelen bir desteğe sahip. Bu, CSU bugüne değin bu olasılığı kuvvetle reddetse de, gelecek hükümetin muhtemel ortağı konumuna taşıyor.

Küçük partilerden eski maliye bakanı Christian Lindner'in liderliğindeki Hür Demokratlar (FDP) "Trafik Lambası" hükümetini dağıtmak üzere planlı manevralar yaptığının ortraya çıkmasıyla epeyce gözden düştü.

Doğu eyaletlerinde yerel seçimleri ikinci, üçüncü sırada bitiren, Sol Parti'den (Die Linke) kopmuş, popülist, göçmen karşıtı ve Rusya yanlısı bir duruş ortaya koyan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) var. Wagenknecht'in seçimlerde solun öncülüğünü Sol Parti'den almak üzere eski partisiyle rekabete gireceği görülüyor.

Seçim kampanyaları şimdiden başlamış sayılır. Mücadelelerin merkezinde zayıflayan ekonomi, Ukrayna'ya Rusya ile savaşta destek verilip verilmeyeceği ya da nasıl verileceği ve Orta Doğu'daki çalkantıların bağrında yeniden tırmanan göç tartışması var.

(AEK)