Almanya: Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD yüzde 40'ı geçerek birinci parti oldu

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosu seçimlerinde protofaşist AfD yüzde 44,5 oyla açık ara birinci parti oldu ve 2021'e göre oyunu iki katına çıkardı. CDU yüzde 18,5 ile tarihindeki en düşük sonuçlardan birini alarak iktidarı kaybetti. AfD tek başına çoğunluğu sağlayamadı ve diğer partiler AfD ile koalisyon kurmayacaklarını açıkladı, bu da hükümet kurma sürecini belirsizliğe itti. Sahra Wagenknecht İttifakı'nın yüzde 5 barajını geçmesi AfD'nin salt çoğunluğunu engelledi. Sonuç, Şansölye Merz liderliğindeki CDU için ciddi bir uyarı olarak değerlendirilirken, AfD'nin doğu Almanya'daki yükselen desteği gelecek seçimler açısından dikkatle izlenecek. Seçime katılım yüzde 78 ile rekor düzeye ulaştı.

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosu seçimlerinin gayriresmi sonuçlarına göre protofaşist Almanya için Alternatif (AfD) oyların yaklaşık yüzde 44,5'ini alarak açık ara birinci parti oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yaklaşık yüzde 18,5 ile tarihindeki en düşük eyalet sonuçlarından birini alarak hükümetten düştü.

Sonuç, AfD'nin şimdiye kadarki en güçlü eyalet seçimi başarısı olarak değerlendirilirken, hiçbir partinin tek başına mutlak çoğunluk elde edemediği Saksonya-Anhalt'ta bundan sonraki koalisyonun kimler arasında ve nasıl kurulacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Saksonya-Anhalt seçimleri gayriresmî geçici sonuçları şöyle:

AfD'nin oyunu 2021 seçimlerine göre yaklaşık iki katına çıkarması, son yıllarda doğu Almanya'da yükselen desteğinin ulaştığı noktayı gösteriyor. Buna karşılık CDU yaklaşık yarıya yakın oy kaybederken, SPD ve Yeşiller sınırlı destekle parlamentoda kalmayı başardı. Liberal FDP ise yüzde 5 seçim barajının altında kaldı. Sol partiden kopan Sahra Wagenknect İttifakı'nın (BSW) yüzde 5 seçim barajını geçmesi de AfD'nin yüzde 44,5 oyla parlamentoda salt çoğunluğu almasına engel oldu.

En önemli sonuç, oynayan siyasal dengeler

İlk değerlendirmelerde Alman medyası, seçimin en önemli sonucunun AfD'nin tek başına iktidara gelmesinden ziyade, eyalet siyasetindeki güç dengesini köklü biçimde değiştirmesi olduğuna dikkat çekiyor.

AfD birinci çıkmasına karşın tek başına çoğunluğu sağlayamıyor. Diğer partiler ise şimdiye kadar AfD ile koalisyon kurmayacaklarını açıklamış durumda. Bu nedenle önümüzdeki günlerde hükümet pazarlıkları, seçim gecesinin en önemli gündem maddesi olacak. Mevcut tablo, uzun süredir uygulanan ve AfD ile işbirliğini reddeden "yangın duvarı" (Brandmauer) siyasetini yeniden tartışmaya açmış bulunuyor.

Berlin açısından da uyarı niteliğinde

Sonucun etkisi yalnızca Saksonya-Anhalt eyaletiyle sınırlı kalmıyor. Almanya basınında seçim, Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki CDU açısından ciddi bir siyasal uyarı olarak değerlendiriliyor. AfD'nin özellikle doğu eyaletlerinde ulaştığı destek düzeyi, sıradaki eyalet seçimleri ve 2029 federal seçimleri açısından da dikkatle izlenecek.

Katılım rekor düzeye çıktı

Seçime katılım, ilk sonuçlarda yaklaşık yüzde 78 olarak görünürken ilerleyen saatlerde yüzde 80'i aştı ve Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana eyalette görülen en yüksek düzeylerden birine ulaştı. Alman yorumcular, yüksek katılımın seçimin olağan bir eyalet seçiminden daha geniş bir siyasal anlam kazandığını gösterdiği görüşünde birleşiyor.

Kimdir? | Ulrich Siegmund AfD'nin Saksonya-Anhalt Başbakan adayı 1989 doğumlu Ulrich Siegmund, partinin Saksonya-Anhalt eyalet teşkilatının önde gelenleri arasında. 2021'den bu yana eyalet parlamentosunda AfD grubunun eş başkanlığını yürüten Siegmund, seçim kampanyasını göçün sert önlemlerle sınırlandırılması, iç güvenlik önlemlerinin artırılması ve enerji ve ekonomi politikalarında Berlin federal hükümetinden farklı bir çizgi izlenmesi üzerine kurdu. Doğu Almanya'da partinin yükselen kuşağını temsil eden siyasetçiler arasında gösterilen Siegmund, özellikle sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanan kampanyasıyla öne çıktı. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin şimdiye kadarki en yüksek oy oranına ulaşmasıyla da partinin eyalet düzeyindeki en görünür siyasi figürlerinden biri haline geldi.

(AEK)