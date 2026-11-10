Almanya: Protofaşistler, Trump'ın yenilgisinden ibret alıp almamayı tartışıyor

Cumhuriyetçilerin 3 Kasım ara seçimlerinde ABD'de uğradığı ağır yenilgi, protofaşist Almanya için Alternatif (AfD) partisinde göçmenlerin sınır dışı edilmesi (remigration) politikası üzerine tartışma doğurdu. AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla'nın, Donald Trump'ın göçmenlere yönelik kıyıcı uygulamalarının seçmenleri uzaklaştırdığı yönündeki değerlendirmesine parti içinden destek kadar ve itirazlar da geliyor.

Tartışmanın vardığı son halkada, AfD Federal Meclis Milletvekili Maximilian Krah ile Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner karşı karşıya geldi. Krah, sağın bir bölümünü gerçekçi olmayan bir sınır dışı etme yarışına girmekle eleştirirken, Sellner böyle bir yaklaşımın AfD'yi CDU'dan farksızlaştıracağını savundu.

Krah: Bize kim oy verecek?

Krah, X hesabındaki paylaşımında, göçmenlerin topluca ülkeden çıkarılmasını hedefleyen azami taleplere karşı çıkan sağcıların sayısının artmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Almanya'nın ekonomik, kültürel, toplumsal ve siyasal krizlerle karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Krah, sağın bir bölümünün bunlarla uğraşmak yerine gerçekçi olmayan bir “Yabancılar dışarı!” yarışına girdiğini ileri sürdü.

Krah şu soruyu yöneltti:

“Bunun için bize kim oy verecek?”

AfD milletvekili, sert göç politikasının partinin ayırt edici özelliklerinden biri olduğunu vurguladı. Sınırların kapatılmasını, suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesini ve yabancılara yönelik sosyal yardımların azaltılmasını savunmaya devam ederken sertliğin acımasızlığa dönüşmesinin AfD'nin siyasi mesajını tersine çevirdiğini söyledi.

Sellner: "İkinci CDU'yu kim ne yapsın?"

Krah'ın açıklamasına, Avrupa ırkçıları arasında "remigration" (geri gönderme) kavramını yaygınlaştıranlardan, eski Kimlikçi Hareket (Identitäre Bewegung) sözcüsü Martin Sellner karşı çıktı.

Sellner, Krah'ın savunduğu göç politikasının mevcut merkez sağ politikalardan yeterince farklı olmadığını ileri sürdü:

"Öyleyse, ikinci CDU'yu kim ne yapsın?"

Sellner'e göre AfD'nin yükselişi, CDU'dan farklı, kapsamlı bir geri gönderme programını savunmasına dayanıyor. Bu taleplerden uzaklaşılmasının partide bölünmeyi ve iç mücadeleyi kaçınılmaz kılacağını iddia etti.

Tartışmanın merkezindeki "remigration" kavramı, aşırı sağcı çevrelerin kullanımında yalnızca hukuken sınır dışı edilebilecek kişilerin gönderilmesini değil, göçmen kökenli Almanya vatandaşlarının da ülkeyi terke zorlanmasına varıyor.

Krah, daha önce Sellner'in bu anlayışına karşı çıkarak Almanya vatandaşlarının geri gönderme taleplerinin dışında tutulması gerektiğini savunmuştu.

Tartışmayı Chrupalla başlattı

AfD içindeki anlaşmazlığı, Eş Başkan Tino Chrupalla'nın 7 Kasım'da yayımladığı video görünür kıldı.

Chrupalla, Cumhuriyetçilerin ABD ara seçimlerindeki yenilgisini değerlendirirken, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) uygulamalarının geniş kesimlerde tepki yarattığını söyledi.

Göç politikasını yeniden düzenlemek isteyenlerin “bölmek yerine birleştirmesi” gerektiğini savundu.

Ancak AfD Başkan Yardımcısı Sven Tritschler buna karşı çıktı. Tritschler, göç politikasında köklü değişikliğin televizyon ekranlarına yansıyacak sert görüntüler olmadan gerçekleştirilebileceğini hayal etmenin yanlış olduğunu belirtti.

Alman makamlarının da ICE gibi kararlı davranmasını istediğini söyledi.

Öte yandan Chrupalla ve Tritschler, İran savaşının Trump'ın seçim yenilgisine katkıda bulunduğu değerlendirmesinde birbirlerine yakın duruyor.

Trump: "Fazla sert davrandık, ama politikam değişmedi"

AfD içindeki tartışma sürerken Trump da izlediği göçmen politikalarının seçimlerde kendisine zarar verdiğini kabul etti.

CBS televizyonunun 8 Kasım'da yayımladığı "60 Dakika" söyleşisinde Trump, sınır dışı uygulamalarının fazla sert olup olmadığı sorusuna:

“Sanırım fazla sertti, evet.”

yanıtını verdi.

Trump, tek yasa dışı davranışları ülkeye yasal olmayan yollardan girmek olan, ancak çalışan ve vergi ödeyen göçmenlerin sınır dışı edilmesinin toplumda tepki yarattığını kabul etti.

Bununla birlikte 9 Kasım'da Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada politikasında değişiklik olmadığını söyledi. Göçmenlere genel af getirilmesi görüşünü reddetti.

Dahası, kıyıcı sınır dışı politikasının başlıca mimarlarından Stephen Miller'ı da Beyaz Saray Genel Sekreterliği'ne yükseltti.

Dolayısıyla Trump'ın seçim yenilgisinden çıkardığı sonuç, hükümetinin uygulamalarına bir politika değişikliği olarak yansımış değil.

Sınır dışı politikasını CDU hükümeti uyguluyor

AfD'deki tartışmanın bir başka boyutu ise Almanya'da sınır dışı uygulamalarının zaten CDU/CSU-SPD koalisyonunun yönetiminde sürdürülüyor olması.

Federal İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2026'nın ilk dokuz ayında Almanya'dan 14 bin 324 kişi sınır dışı edildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 daha düşük olmakla birlikte sınır dışı işlemleri hükümet politikasının bir bileşeni olmayı sürdürüyor.

Bu arada, CDU'nun Aşağı Saksonya Eyalet Başkanı Sebastian Lechner'in sert polis müdahaleleri ve göçmenleri sınır dışı etme çağrıları da yeni bir tartışma yarattı.

Lechner, suç örgütleriyle bağlantılı kişiler hakkında yaptığı konuşmada, bu kişileri sokaklarda değil, üzerlerine çökmüş polislerle yerde görmek istediğini söyledi; tutuklanmalarını ve mümkünse sınır dışı edilmelerini savundu.

Polis Sendikası GdP'den Silja Petrat, suç örgütleriyle mücadelenin polisin ICE tarzında davranması anlamına gelmeyeceğini belirterek tepki gösterdi.

Lechner ise 10 Kasım'da açıklamalarını savundu; tarif ettiği müdahalenin yasal ve olağan bir gözaltı yöntemi olduğunu ileri sürdü.

Tartışmanın gösterdiği

AfD içindeki anlaşmazlık henüz sınır dışı etme politikasının terki noktasında değil. Chrupalla ve Krah, sert göç politikasını savunmayı sürdürüyor. Onların itirazı, bu politikanın seçmen çoğunluğuyla kurulacak ilişkiyi zedeleyen yöntemlere ve taleplerin nerede durması gerektiğine dair.

Sellner ve Tritschler ise sertlik yanlısı politik prpogandadan vazgeçilmesine karşı çıkıyor.

Trump'ın yenilgisi, henüz pratikte AfD'nin politik söyleminde bir "düzeltme"ye yol açmasa da, göç siyasetinin iktidarının yarısına mal olmasının Avrupalı müttefiklerinde derin kaygıları tetiklediği gözden saklanamıyor.

(AEK)