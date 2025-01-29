Almanya: Posta ve paket çalışanlarının uyarı grevi tüm ülkede etkili oldu

Bu hafta Almanya'da mektup bekleyenler posta kutularına boşuna bakıyor olabilirler. Salı gün tüm ülkede posta çalışanlarının girdikleri bir günlük genel grev nedeniyle, hemen her büyük kentte posta ve paket teslimatlarının gecikmesi kaçınılmaz.



Almaya'nın genel hizmet çalışanları sendikası Ver.di, tüm federal eyaletlerin büyük kentlerindeki Deutsche Post çalışanlarını salı günü uyarı grevlerine katılmaya çağırdı.

Ver.di sendikasının gücü

Ülkenin en büyük ve en etkili sendikalarının başında gelen Ver.di'nin (Almanca Birleşik Hizmetler Sendikasının kısaltması) toplam 2 milyona yakın üyesi var. Sendika bünyesinde sağlık ve sosyla hizmetlerden ulaşıma ve hava yollarına, maliye ve sigortacılıktan belediye işçilerine varıncaya kadar tüm hizmet alanlarını kucaklıyor ve Almanya'nın en büyük sendikalarının çatı örgütü olan Alman Sendikalar Birliği DGB bünyesinde yer alıyor.

Greve muhatap olan Deutsche Post, başka bir deyişle Alman PTT'si tamamen özelleştirilmiş durumda ve uluslararası lojistik holdingi DHL tarafından işletiliyor. Mektup ve paket teslimatı işinde yaklaşık 170 bin DHL çalışanı toplu sözleşme kapsmında temsil ediliyor.

Grevlerin yaşandığı ve etkili olduğu kentler

Kamu habercisi dpa, salı günkü uyarı grevinden tüm Alman eyaletlerindeki tüm büyük kentlerin etkilendiğini bildirdi.

Die Welt gazetesine göre, Bavyera'da 33 kentte en az 2 bin çalışan greve çıktı. Münih, Nürnberg, Augsburg, Bayreuth ve Kulmbach kentleri de grevden etkilendi.

Stuttgarter Zeitung'un haberine göre, Baden-Württemberg eyaletinde grevden etkilenen kentler arasında Stuttgart, Reutlingen, Konstanz, Karlsruhe, Mannheim, Ravensburg ve Freiburg var.

Rheinland-Pfalz'da grevin Mainz, Trier, Bitburg ve Wittlich kentleri ve mücavir bölgelerdeki hizmetleri etkilediği haber verildi.

Hamburg, Schleswig-Holstein ve Mecklenburg-Batı Pomeranya'dan en az 1.000 posta çalışanı grevde.

Berlin'deki posta çalışanları da greve çağrılırken, Brandenburg'dakiler bu turda greve çağrılmadı.

Bu arada, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde grevlerin 48 saate uzaması bekleniyor. Özellikle Köln ve Bonn grevden ağır etkileniyor ancak eyaletteki diğer lojistik merkezleri de grevin etkisi altına girdi.

Grevin amacı

Ver.di sendikasıyla Deutsche Post'un sahibi DHL arasındaki son ücret müzakereleri henüz bir sonuca ulaşmadı.

Ver.di, işçiler için yüzde 7 oranında ücret artışı ve ek tatil günleri için bastırıyor.

Ver.di Deutsche Post çalışanlarının yüzde 90'ının Almanya ortalamasının altında brüt ücret aldığını açıkladı. Sendika ayrıca teslimat işinin gerektirdiği yoğun bedensel çalışmayı da vurguladı. Taşımayı üstlenen bisikletli ve minibüslü sürücüler her türlü hava koşuluna maruz kalıyor ve genellikle 31,5 kiloya kadar varan ağır paketleri de taşımaları gerekiyor.

Bu arada dpa'nın haberi, işveren temsilcilerinin ücret artışı olasılığının "çok küçük" olduğunu söylediklerini, bunun kısmen dijital çağda mektup hacimlerinin düşmesi ve posta ve paket taşımacılığının daha çok yatırım yönüne ağırlık vermeleri gerekliliğine dayandırdıklarını bildirdi.

Sonraki toplu iş görüşmesi turu 12 ve 13 Şubat'ta, o günlerde de grev gündemde.

(AEK)