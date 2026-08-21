Almanya ordusundan döner ambalajlı askerlik kampanyası

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), asker ve personel alımı için Berlin’de yeni bir reklam kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bazı dönercilere ordunun kariyer ilanlarının yer aldığı kamuflaj desenli ambalaj kağıtları dağıtıldı.

Ambalajlarda Almanca “Karriere mit alles” (Bir kariyer, her şey dahil) sloganı ile bir QR kod bulunuyor. Kodu telefonuyla okutanlar Bundeswehr’in kariyer ve başvuru sayfasına yönlendiriliyor.

“İnsanlara günlük yaşamlarında ulaşmak”

Almanya Savunma Bakanlığı, kampanyayla potansiyel adaylara gündelik hayatlarını sürdürdükleri alanlarda ulaşmayı amaçladıklarını açıkladı.

Ordu, personel alımı için sosyal medya ve tren istasyonları gibi geleneksel reklam alanlarının yanı sıra döner dükkanlarını da kullanıyor. Kampanyaya katılan işletmelere reklam için ödeme yapılmadığı, bunun yerine üzerinde ilanların bulunduğu ambalajların ücretsiz verildiği bildirildi.

Kampanyayı hazırlayan şirket de dönercileri Berlin’de insanların yemek yediği, buluştuğu ve gündelik hayatını sürdürdüğü alanlardan biri olarak tanımlıyor. Şirkete göre ambalajların müşteriler tarafından taşınması, reklamın dükkânın dışına da çıkmasını sağlıyor.

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Hedef 260 binden fazla asker

Kampanya, Almanya’nın ordudaki personel sayısını artırmayı hedeflediği bir dönemde başlatıldı.

Bundeswehr’in temmuz sonu itibarıyla 186 bin 705 aktif askeri bulunuyor. Almanya, NATO kapsamında üstlendiği yükümlülükler ve savunma kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda 2035’e kadar aktif asker sayısını 260 binin üzerine çıkarmayı planlıyor.

Bundeswehr, mevcut kariyer kampanyasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından “ülke ve ittifak savunmasının” yeniden öncelik kazandığını belirtiyor ve hem askeri hem de sivil pozisyonlar için başvuru çağrısı yapıyor.

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Zorunlu askerlik 2011’de askıya alınmıştı

Almanya’da zorunlu askerlik 2011’de askıya alındı. Bundeswehr, bu tarihten sonra personel ihtiyacını karşılamak için işe alım ve işveren markası kampanyalarına ağırlık verdi.

Savunma Bakanlığı’nın daha önce yayımladığı bir değerlendirmede de zorunlu askerliğin askıya alınmasının ardından ordunun gençlere ulaşmak için yeni yöntemlere ihtiyaç duyduğu; sosyal medya ve dijital kariyer platformlarının bu nedenle personel politikalarının parçası haline geldiği belirtiliyor.

(NÖ)