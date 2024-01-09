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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 11:52
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 12:01
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Almanya Öcalan'ın fotoğrafının eylemlerde kullanılmasını yasakladı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesi, PKK Lideri Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağı onadı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Almanya Öcalan'ın fotoğrafının eylemlerde kullanılmasını yasakladı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasak Yüksek Mahkeme’de onandı.

AA'nın haberine göre; KRV Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, “PKK'nin Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle” reddetti.

Böylece Yüksek Mahkeme, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağını onamış oldu.

Ancak KRV Yüksek İdare Mahkemesinin verdiği bu kararın, nihai bir karar olmadığı, karara Federal İdare Mahkemesinde itiraz edilebileceği belirtildi.

Öcalan'ın fotoğrafının yanı sıra PKK’ye ait rozet ve flamalar da eyaletin başkentindeki Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin kararıyla yasak kapsamında yer alıyor.

(RT)

PKK lideri abdullah öcalan almanya
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