Almanya Öcalan'ın fotoğrafının eylemlerde kullanılmasını yasakladı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasak Yüksek Mahkeme’de onandı.

AA'nın haberine göre; KRV Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, “PKK'nin Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle” reddetti.

Böylece Yüksek Mahkeme, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağını onamış oldu.

Ancak KRV Yüksek İdare Mahkemesinin verdiği bu kararın, nihai bir karar olmadığı, karara Federal İdare Mahkemesinde itiraz edilebileceği belirtildi.

Öcalan'ın fotoğrafının yanı sıra PKK’ye ait rozet ve flamalar da eyaletin başkentindeki Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin kararıyla yasak kapsamında yer alıyor.

(RT)