Almanya: Noel pazarına dalan araç en az 2 kişiyi öldürdü, 50 kişiyi yaraladı

Magdeburg'da Noel Pazarında (Weihnachtsmarkt) alış veriş yapan yayaların arasına dalan araç, en az 400 metre boyunca önüne kattıklarını ezip geçti. Araç durduğunda biri küçük çocuk en az iki kişi ölmüş, en az 50 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer bunun bir kaza değil saldırı olduğuna inanıyor. Polis failin tutuklandığını açıkladı.

Magdeburg'un başkenti olduğu Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı Hristiyan Demokrat Reiner Haseloff failin 2006'dan bu yana Almanya'da yaşayan Suudi Arabistanlı bir doktor olduğunu açıkladı. Doktor, Bernburg'da yaşıyor ve hekimlik yapıyordu.

Haseloff, "Duruma bakılırsa tek bir fail var, bu yüzden bizim açımızdan şehir için daha fazla tehlike yok, çünkü onu tutuklamayı başardık, soruşturma şu anda her yönden sürdürülüyor" dedi.

Güvenlik çevreleri "şüphelinin İslamcı olduğunun önceden bilinmediğini" söylediler. Katliam aracı olarak kullandığı otonun kiralanmış olduğu anlaşıldı. Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang da failin daimi oturma izni sahibi olduğunu söyledi.

Saldırıyla ilgili bilinenler ▶ Akşam erken saatlerde eyalet başkenti Saksonya-Anhalt'taki Noel pazarında bir araba insanlara çarpmaya başladı.



▶ Alman Basın Ajansı (dpa) güvenlik çevrelerinden sürücünün tutuklandığını öğrendi.



▶ Şehir yönetimi sözcüsü Michael Reif, ilk raporlara göre olayın bir "saldırı" olduğunu söyledi.



▶ Saldırıda biri küçük çocuk en az iki kişi öldü.



▶ Acil servis kontrol merkezine göre, "60 ila 80 yaralı var." Belediye Başkanı Regina-Dolores Stieler-Hinz ise, 50'yi aşkın yaralıdan söz etti. Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff, saldırının tek bir fail tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor.



▶ Fail Suudi Arabistan kökenli ve daha önce İslamcı olarak tanınmıyordu.



▶ Polis kapsamlı operasyonel önlemlerden söz ediyor.



▶ Bu nedenle Noel pazarı kapatıldı.

Saldırının bilinmeyenleri ▶ Tam kaç kişinin öldüğü henüz belli değil. Bazı medya haberleri on bir ölümden bahsediyor, ancak bu sayı henüz doğrulanmadı.



▶ Yaralıların kesin sayısı da henüz belirsiz.



▶ Failin adı henüz açıklanmadı.



▶ Olayın geçmişi veya failin amacı henüz belirsiz.



▶ Haseloff'a göre saldırıda en az iki kişi öldü, en az 60 kişi yaralandı. "Ve şu anda yası tutulması gereken daha fazla ölüm olabileceği göz ardı edilemez çünkü çok ağır yaralılar var." ▶ Yerel "Magdeburger Volksstimme" on bir ölüm bildirdi. Ancak polis henüz bu bilgiyi doğrulamadı. ▶ Magdeburg kent sözcüsü "çok sayıda yaralı" olduğunu söyledi. Michael Reif, "Görüntüler korkunç. Bildiğim kadarıyla bir araba Noel pazarı ziyaretçilerine daldı, ancak henüz hangi yönden ve ne kadar uzaklıktan olduğunu söyleyemiyorum." dedi. ▶ Magdeburg'daki acil durum kontrol merkezi "60 ila 80 yaralı" olduğunu bildirdi. Şehir yönetimine göre, 15 ağır yaralı, 37 orta derecede yaralı ve 16 hafif yaralı var. Merkez, "araba Noel pazarındaki kalabalığın üzerine büyük hızla sürüldü" dedi. Yaklaşık 100 itfaiyeci ve 50 kurtarma görevlisi görevde.

Haseloff, Scholz'un ziyaretini duyurdu

Haseloff "Bu, Magdeburg ve eyalet için ve ayrıca genel olarak Almanya için bir felaket" dedi. "Özellikle Noel ile bağlantılı olarak, bu hayal edebileceğiniz en kötü şeylerden biri."

Eyalet hükümet başkanına göre, şu anda polis tarafından sorgulanan fail bir şirkette doktor olarak çalışıyor. Haseloff, "saldırının ciddiyeti göz önüne alındığında, Federal Başsavcı'nın da harekete geçebileceğine ilişkin işaretler var" dedi.



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi siyasetçi, Sosyal Demokrat Şansölye Olaf Scholz'un Cumartesi günü Magdeburg'a geleceğini, gelişinin yalnızca ortak yas tutmakla değil aynı zamanda "gerekli önlemleri tartışmak"la da ilgili olacağını söyledi.

Noel pazarı kapatıldı

Saldırıdan sonra Noel Pazarı (Weihnachtsmarkt) kapatıldı ve tramvay seferleri askıya alındı. Akşam saatlerinde X'te çok sayıda acil durum aracının yer aldığı videolar döndü. Olay, sekiz yıl önce Berlin, Breitscheidplatz'ta gerçekleştirilen saldırıyı akıllara getirdi. Perşembe günü Berlin'deki saldırının sekizinci yıldönümü anılmıştı.19 Aralık 2016'da İslamcı Anis Amri, kaçırdığı yarı römorklu kamyonu Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi'ndeki Noel Pazarına sürmüş on iki kişiyi öldürmüş ve onlarca insanı yaralamıştı.

Berlin’de Bir TIR Noel Pazarı’na Girdi



Bu arada Magdeburg Üniversite Hastanesi birçok yaralıyı kabule hazırlanıyor. Alman Basın Ajansı (dpa) sözcüsü, ilk 10 ila 20 hastanın halen bakım altında olduğunu duyurdu. Ancak, üniversite hastanesi sözcüsü, "Şu anda çok daha fazla yaralıya hazırlan[dıklarını]" söyledi. "Yoğun bakım yatakları hazır." dedi. Hasta yakınlarına psikolojik destek için de ayrı bir binada servis hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Sakin Noel beklentisi aniden kesintiye uğradı"

Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Magdeburg'daki saldırıdan dolayı kapıldığı dehşeti dile getirdi: Facebook'ta "Magdeburg'dan gelen haberler sakin bir Noel beklentisini aniden kesintiye uğrattı" diye yazdı. "Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Tüm kurtarma görevlilerine de çabaları için teşekkür ediyorum."

Steinmeier, "Korkunç eylemin tüm arka planının henüz açıklığa kavuşmadığını" belirtti.

Scholz: Magdeburg'daki olaylar "kötü bir şeye işaret ediyor"

Federal Şansölye Sosyal Demokrat Olaf Scholz da sarsıntıda. Scholz, cuma akşamı X hesabında "Magdeburg'dan gelen haberler korkunç bir şeyin yaklaştığını gösteriyor" diye yazdı. Düşüncelerinin kurbanlar ve aileleriyle olduğunu söyledi ve "bu kaygılı saatlerde işlerinini başındaki özverili kurtarma görevlilerine" teşekkürlerini dile getirdi.

Ayrıca, bütün siyasi partilerin başkan ve en önde gelen sözcüleri de başsağlığı dileklerini ve duydukları derin üzüntüyü ifade eden mesajlar yayımladı.

(AEK)