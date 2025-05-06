Almanya'nın yeni şansölyesi ikinci turda CDU lideri Friedrich Merz

Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Julia Klöckner başkanlığında toplanan genel kurulda Hristiyan Demokrat Parti lideri Friedrich Merz'in şansölyeliğini ikinci turda onayladı.

Gizli oyla yapılan seçimde Merz, ikinci tur oylamaya katılan 618 milletvekilinden 325'inin oyunu aldı. 289 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 1 milletvekili çekimser kaldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Merz, ilk tur oylamada seçilmek için gerekli 316 milletvekilinin oyunu alamamış ve 310 oyda kalmıştı.

Merz, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden kurulan Federal Almanya'nın 10. Başbakanı oldu.

Merz, "başbakanlık" mazbatasını aldı

CDU lideri Merz, oylama sonucu açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı’na gitti.​​​​​​​

Burada düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Merz'e "başbakanlık" mazbatasını verdi. Merz'i tebrik ederek başarılar diledi.

Törenin ardından yeniden Federal Meclise giderek yemin edecek olan Merz, daha sonra kabinenin yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı’na geçecek. Yeni bakanlar da törenle Cumhurbaşkanı Steinmeier’den mazbatalarını alacak, ardından meclise dönerek burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacaklar.

Koalisyon protokolü

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat’ta gerçekleşen erken genel seçimlerden 45 gün sonra 9 Nisan’da hükümeti kurmak üzere bir koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Protokol, CDU, CSU ve SPD ilgili kurullarında görüşülüp onaylandıktan sonra dün koalisyon partileri liderlerince imzalanmıştı.

CDU/CSU ve SPD'nin mecliste toplam 328 sandalyesi var.

23 Şubat seçimlerinden bir ay sonra Koalisyon partilerinin desteği düştü

Yeni kurulan kırmızı-siyah koalisyonun parlamentodaki iskemle sayısı yetmesine karşın Şansölye Merz için gerekli 316 oyu ilk turda çıkartamaması, bir tesadüften çok merkez partilerdeki saçılmanın bir yansıması olarak görülebilir. Seçimlerin üzerinden bir aydan biraz fazla zaman geçmesine karşın anketler seçim sonuçları ve parlamentodaki iskemle sayısına oranla sağ ve sol kanatların kamuoyu desteğinde dikkate değer artışlar merkez partilerde dikkate değer düşüşler gösteriyor.

Partiler Oy oranları (%) ve sandalye sayısı



Nisan 2025 anket ortalaması (%) ⏷ CDU/CSU (Hristiyan Demokratlar) 28,5/205 23–26 ⏶ AfD (Almanya için Alternatif) 20,8/152 24–26 ⏷ SPD (Sosyal Demokrat Parti) 16,4/120 14–16 ⏷ Yeşiller (Grüne) 11,6/85 11–13 ⏶ Sol Parti (Die Linke) 8,8/64 10–12 ⏶ BSW (Sahra Wagenknecht İttifakı) 4,98/0 9–10 ⏷ FDP (Hür Demokrat Parti) 4,30/0 3-4 SSW (Güney Schleswig Seçmenler Derneği)0,151 0,15/1 -



(AEK)