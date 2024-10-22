Almanya'nın Sol Partisi (Die Linke) 2025'te yükselmeye hazırlanıyor

Almanya'nın yerel seçimlerde sarsılan Sol Partisi, hafta sonu gerçekleşen büyük kongrede yeni eş başkanlarını seçti: Gazeteci Ines Schwerdtner ve eski milletvekili Jan van Aken.

Federal Almanya'ya birleşmeden sonra katılan doğu kenti Halle'deki konferans'ta Schwerdtner yüzde 79,8'ini van Aken yüzde 88 oyla seçildiler.

Sol partiye ne oldu?

Sol Parti, başlangıçtan bu yana kalbinin attığı Almanya'nın doğu eyaletlerinde son yıllarda aşırı sağın yükselişi karşısında hayat memat mücadelesi veriyordu. Proto-faşist Almaya için Alternatif'in (AfD), göçmen düşmanı siyaseti iç bölünmelerle uğraşan Sol Parti'yi geride bıraktı.

ALMANYA SOLUNDA KRİZ Die Linke bölündü: "Sahra Wagenknecht İttifakı" 10 vekille ayrıldı

Die Linke'nin en önde gelen üyelerinden Sahra Wagenknecht, geçtiğimiz yıl istifa ederek kendi adını taşıyan bir başka (sol) popülist göçmen karşıtı parti kurdu: Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW). BSW'nin programı da kamuculuğu ve sermaye egemenlğinin sınırlanmasını hedeflemekle birlikte göç konusunda Sol Parti'yle karşılaştırıldığında sağın söylemine daha yakın bir yerde duruyor.

Wagenknecht Sol Parti'nin Bundestag grubunun önemli bir bölümünü de sürüklemeyi başarınca Sol Parti Almanya parlamentosunda grup kurma hakkını yitirmiş oldu.



Üst üste gelen bu açmazların ardından dönemin Eş Başkanları Janine Wissler ve Martin Schirdewan geçtiğimiz Ağustos'ta görevlerinden ayrıldılar.

Yeni Eşbaşkanlar kim?

Schwerdtner, 1989'da, Berlin Duvarı'nın yıkıldığı yıl, Saksonya'nın Werdau kentinde doğmuştu. du. Gazeteci olan Schwerdtner ABD ve Almanya'da Almanca ve İngilizce yayımlanan aylık sosyalist yayın "Jacobin"in kurucu ortaklarından ve genel yayın yönetmeniydi.

Schwerdtner, 2022'ye kadar Almanya'nın başkenti Berlin'deki konut skınıtısını protesto eden ve toplu konut reformu için kampanya yürüten bir hareketin içinde yer alıyordu. Sol Parti'ye 2023 yazında katıldı ancak Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi adına aday oldu ancak kaybetti.

Schwerdtner, Cumartesi günkü adaylık konuşmasında Sol'un Almanya'da hala başlıca "dayanışma gücü" olduğunu vurguladı. Partisini "hayatı iyiye doğru değiştirebilecek" ve "sıradan insanları" temsil eden bir partiye dönüşmeye çağırdı. Partisinin Doğu Almanyanın asıl sesi olarak niteledi.

Van Aken ise , 2009-2017 arasında Bundestag'da Sol Parti milletvekiliydi. Daha önce Birleşmiş Milletler'de biyolojik silah müfettişliği ve Greenpeace'te genetik mühendisliği yapmıştı.

Van Aken de adaytlık konuşmasında Sol Parti'nin kamuoyu desteğinin "seçimlerde görünenden çok daha canlı" olduğunu, tabanda "çok fazla enerji, çok fazla ateş" olduğunu söyledi.

Daha adil bir gelir dağılımı ve daha fazla toplumsal dayanışma çağrısında bulunan 63 yaşındaki Van Aken, "milyarder diye bir şey olmamalı" dedi ve partinin birliğine sözü getirerek "bundan sonra kavga yok" dedi.

Sol Parti'nin doğuşu

Sol Parti (Die Linke) 2007'de Doğu Almanya'daki iktidar partisinin dönüşümünden ortaya çıkan Gregor Gysi önderliğindeki Demokratik Sosyalizm Partisi'nin (PDS) Batıdaki Almanya Sosyalizminin Yenilenmesi Hareketi'yle (WASG) birleşmesinden doğmuştu. Bu birleşmede Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) etkili şahsiyetlerinden, 1995-1999 arasında partinin genel başkanlığını ve 1998-1999 yılları arasında ülkenin maliye bakanlığnı yürüten Oskar Lafontaine'in çok önemli bir rolü oldu. Lofantaine'in SPD'den ayrıldıktan sonra, 2005'te WASG'a katılması partinin PDS ile birleşmesinin önünü açmıştı.

Sol Partinin grafiği Sol Parti’nin (Die Linke) 2005'ten bu yana Almanya genel seçimlerinde aldığı oy oranları önemli dalgalanmalar gösterdi. 2005'ten günümüze Sol Parti’nin genel seçimlerde aldığı oy oranlarının kısa bir özeti şöyle: 2005 Genel Seçimleri: Oy Oranı: Yüzde 8.7

Meclisteki Koltuk Sayısı: 54

Bu seçim, Sol Parti'nin resmi olarak kurulduğu yıl olan 2005’te gerçekleşti ve parti ilk kez güçlü bir çıkış yaparak Federal Meclis’e (Bundestag) girdi. 2009 Genel Seçimleri: Oy Oranı: Yüzde 11.9

Meclisteki Koltuk Sayısı: 76

2009'da parti oy oranını artırarak en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'nın doğusundaki eski Demokratik Sosyalizm Partisi (PDS) seçmen tabanının katkısıyla önemli bir başarı elde etti. 2013 Genel Seçimleri: Oy Oranı: Yüzde 8.6

Meclisteki Koltuk Sayısı: 64

2013'te oy oranı bir miktar düştü, ancak mecliste önemli bir varlık sahibiydi. SPD ve Yeşiller ile sol ittifak tartışmaları bu dönemde sıkça gündeme geldi. 2017 Genel Seçimleri: Oy Oranı: Yüzde 9.2

Meclisteki Koltuk Sayısı: 69

2017'de parti oy oranını hafifçe artırdı ve meclisteki varlığını korudu. Sol Parti, özellikle sosyal adalet ve gelir dağılımı konularına vurgu yaparak bazı seçmen kitlelerini kendine çekti. 2021 Genel Seçimleri: Oy Oranı: Yüzde 4.9

Meclisteki Koltuk Sayısı: 39 (baraj altı kalmasına rağmen bazı milletvekilleri doğrudan seçildiği için mecliste temsil edilebildi)

2021 seçimleri Sol Parti için büyük bir düşüş getirdi. Yüzde 5'lik seçim barajının altına düştü, ancak Almanya'nın bazı bölgelerinde doğrudan temsilci seçildiği için mecliste sınırlı sayıda koltuk alabildi.

(AEK)