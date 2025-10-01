Almanya'nın Münih kentinde patlama: Polisten 'Oktoberfest' açıklaması

Almanya’nın Münih kentinde, kentin işlek noktalarından Lerchenauer Strasse’de büyük bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, cadde geniş bir alan boyunca güvenlik çemberine alındı. Polis sözcüsü, bölgede operasyon başlatıldığını duyurdu.

Patlamanın ardından bölgede devasa bir toz bulutu yükseldi. Tanıklar bu anları anlatsa da olay yerinden henüz resmi bir görüntü paylaşılmadı. Patlamanın şiddeti çevredeki araçlara da sıçradı; birçok otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri, araçlara köpük sıkarak yangınları kontrol altına aldı.

'Ölü ve yaralı var' iddiası

Münih polisi, sosyal medya platformu X üzerinden sürücülerden operasyon devam ederken bölgeden uzak durmalarını istedi.

Alman Bild gazetesi, bölgede bir ölü ile bir yaralıya ulaşıldığını aktardı. Ancak olayın kesin nedeni ve nasıl geliştiğiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Silah sesleri ve patlama

Gazete ayrıca önceki haberlerde bahsedilen silah seslerini aktardı, ancak polis başlangıçta bu ayrıntıyı doğrulamadı.

Bild gazetesi, iddiaya göre bir erkeğin ebeveynlerinin evini ateşe verdikten ve eve patlayıcı yerleştirdikten sonra ölü bulunduğunu yazdı. Gazete, söz konusu kişinin intihar etmiş olabileceğini belirtti.

Ölen kişinin bir sırt çantası taşıdığı ve polisin patlayıcı olabileceği şüphesiyle olay yerine bomba imha ekibi sevk edildiği ifade edildi.

En az bir diğer kişinin ise silahla yaralanmış olarak bulunduğu bildirildi.

Polis sözcüsü Thomas Schelshorn, "Halk için şu anda bir tehlike yok" dedi ve olayın şehirde devam eden ünlü Oktoberfest(festival) ile bir bağlantısı bulunmadığını belirtti.

(AB)