Almanya: Militarizme karşı gençlik protestoları başladı, 31 Ekim'de 32 kent için eylem çağrısı

Almanya'da “Z Kuşağı gereğini yapıyor” (Gen Z regelt) hareketinin 31 Ekim için yaptığı ülke çapındaki protesto çağrısı doğrultusunda Köln'de ilk eylem yapılırken gençlik hareketi, Başbakan Friedrich Merz ve federal hükümete hitaben yayımladığı açık mektupla taleplerini duyurdu.

Hareketin internet sitesinde 32 kent için protesto çağrısı yer alıyor. Düzenleyicilere göre yaklaşık 146 bin kişi çevrimiçi katılım bildirimi yaptı.

Berlin, Köln, Frankfurt ve Münih başta olmak üzere çok sayıda kentte hazırlıklar sürerken bazı yerlerde yerel gruplar ile merkezi organizasyon arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor.

Merz'e: “Tasarruf politikanız bütün umudumuzu yok ediyor”

Gençlik hareketinin 28 Ekim'de yayımladığı açık mektup, 29 Ekim öğleden sonra 24 bini aşkın imzaya ulaştı.

“Yeter artık!” sözleriyle başlayan mektupta Merz hükümetine şöyle sesleniliyor:

“Bu ülkenin geleceği biziz ve sizin geleceğimizi heba etmenizi daha fazla seyredemeyiz. Tasarruf politikanız bütün umudumuzu yok ediyor.”

Gençler, bakımsız okulları, öğretmen açığını, iklim krizini, Avrupa'daki savaşı, yükselen fiyatları ve askerlik yükümlülüklerini sıraladıktan sonra hükümetin bunlarla ilgili kararları kendilerine danışmadan almasını eleştiriyor.

Mektup, eğitim, bağımlılıkla mücadele ve psikolojik destek hizmetleri için daha fazla kamu kaynağı, karşılanabilir yaşam giderleri, yüklerin adil paylaşımı, zorunlu askerliğin reddi, temel hakların korunması ve etkili iklim politikaları talep ediyor.

Metnin ilk imzacıları arasında Die Linke'nin Federal Meclis Grup Eş Başkanı Heidi Reichinnek, Yeşiller milletvekili Ricarda Lang, Yeşil Gençlik eş başkanları Henriette Held ve Luis Bobga ile müzisyen Bela B bulunuyor.

Hareket kendisini partiler üstü ve ayrımcılık karşıtı olarak tanımlıyor. Mektup, “Sokağa çıkıyoruz. Barışçıl kalacağız. Sesimizi yükselteceğiz” sözleriyle sona eriyor.

Köln'de ilk eylem: Teknik Yüksekokulun girişi kapatıldı

31 Ekim öncesindeki ilk protestolardan biri 29 Ekim Perşembe sabahı Köln'de gerçekleştirildi.

Polisin açıklamasına göre yaklaşık 30 kişi, Köln Teknik Yüksekokulunun (TH Köln) Ubierring'deki binasının ana girişini iki saatten fazla süreyle bloke etti.

Öğrenciler ve çalışanlar binaya yan kapıdan girebildi. Eylemcilerden bir bölümü okul yönetimiyle görüşmek üzere içeri girdi. Protesto daha sonra sona erdi.

Polis eylemin genel olarak barışçıl geçtiğini, ancak mala zarar verme ve toplantı-gösteri mevzuatının ihlali iddialarıyla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

Köln'deki 31 Ekim gösterisinin yeri de değiştirildi. Başlangıçta Heumarkt'ta yapılması planlanan eylem, organizatörlerin beklenen katılım sayısını 5 binden 15 bine yükseltmesi üzerine Ren kıyısındaki Konrad-Adenauer-Ufer'e, taşındı.

Köln'deki gösterinin cumartesi saat 14.00'te Bastei yakınında başlaması bekleniyor.

Askerlik ve kesintilere toplu itiraz

Gençlik hareketinin başlıca itirazlarından biri Almanya'daki yeni askerlik düzenlemesi.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yasaya göre 18 yaşına ulaşan Alman yurttaşlarına askerlik anketi gönderiliyor. Erkeklerin yanıtlaması zorunlu, kadınların yanıtlaması gönüllü. 2008 ve sonrasında doğan erkekler için zorunlu askerlik muayenelerinin yaygınlaştırılması 2027'de başlayacak.

Askerlik hizmeti şimdilik gönüllülük esasına dayanıyor. Ancak yasaya göre Federal Meclis, yeterli gönüllü bulunamaması veya güvenlik koşullarının değişmesi halinde ayrıca zorunlu askerlik uygulaması başlatabilecek.

Gençlik hareketi, bu düzenlemenin askerî yükümlülüklerin yeniden genişletilmesinin yolunu açtığını savunuyor.

Hareketin talepleri arasında askerlik karşıtlığı sosyal harcama politikalarıyla birlikte yer alıyor. Gençler, askerî harcamalara büyük kaynak ayrılırken okulların, sağlık ve sosyal destek hizmetlerinin yetersiz bırakılmasını sorguluyor.

WDR'nin görüştüğü Wuppertal'deki eylemin düzenleyicilerinden Konny Schmitz şunları söyledi:

“Bizim için mesele yalnızca neye karşı çıktığımız değil, neyi savunduğumuz: Gençlerin kendi hayatlarını belirleyebildiği, ihtiyaçlarının siyasal kararlarda daha fazla dikkate alındığı bir gelecek."

Münster'deki organizatörlerden Emily-Melissa Schoon da güvenliğin yalnızca askerî savunmadan ibaret olmadığını, eğitim ve sağlık hizmetlerinin de toplumsal güvenliğin parçası olduğunu vurguladı.

Frankfurt'ta iki yürüyüş, Hamburg'da belirsizlik

Frankfurt'ta cumartesi günü iki ayrı gençlik gösterisi yapılması planlanıyor.

Belediyeye bildirilen programda “Generation Aufbruch” ve “Gen Z” adına düzenlenen yürüyüşler, Avrupa Merkez Bankası yakınındaki Weseler Werft'ten başlayarak kent merkezini çevreleyen güzergâhı izleyecek.

Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck, protestolara "şiddet kullanmaya eğilimli aşırı sol gruplar"ın da katılabileceğini ileri sürdü. Ancak polis, gösterilerin büyük ölçüde barışçıl geçmesini beklediğini belirtti.

Hamburg'da ise kayıtlar ve organizasyon konusunda çelişkili açıklamalar var.

NDR'nin 29 Ekim'de aktardığına göre “Gen Z regelt”, Jungfernstieg'de saat 14.00'te başlayacak yürüyüşü kendisinin düzenlediğini söylüyor. Ancak polis daha önce kayıtlı yürüyüşün özel bir kişi tarafından askerlik karşıtı gösteri olarak bildirildiğini açıklamıştı. İki ayrı başvurudan birinin geri çekildiği belirtiliyor

Berlin'de ise 31 Ekim saat 14.00 için Brandenburg Kapısı yakınındaki 18 Mart Meydanı'nda protesto kaydı var. Ancak yerel organizasyon ekibindeki ayrılmaların ardından hazırlıkların nasıl yürütüleceği tartışılıyor.

Öğrenci temsilcileri 20 Kasım'da ayrı gösteri düzenleyecek

Gençlik hareketinin örgütlenme sorunları, öğrenci temsilcileri arasında da ayrışmaya yol açtı.

Federal Öğrenciler Konferansı (Bundesschülerkonferenz), organizasyon yapısındaki belirsizlik ve şeffaflık eksikliği gerekçesiyle 31 Ekim gösterilerine kurumsal destek vermeyeceğini açıkladı.

Konferansın Genel Sekreteri Amy Kirchhoff, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada 20 Kasım'da Berlin'de ayrı bir gençlik gösterisi düzenleneceğini duyurdu.

Eyleme Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW), Federal Ebeveyn Konseyi ve Fridays for Future hareketinin de katılmasının planlandığı bildirildi.

Kirchhoff, gençlerin emeklilik, istihdam ve okulların durumundan kaynaklanan çok sayıda sorunu bulunduğunu belirtti.

Böylece 31 Ekim gösterilerindeki örgütsel ayrılık, gençlerin ortak taleplerinden vazgeçilmesi anlamına gelmiyor. Öğrenci temsilcileri aynı sorunları farklı bir örgütlenmeyle gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Gösterileri yasaklama çağrılarına karşı güvenlik değerlendirmeleri

Stuttgart'ta ticaret ve işveren kuruluşları, 31 Ekim gösterisinin yasaklanmasını veya yürüyüşün sınırlandırılmasını talep etti.

Kent yönetimi ise 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, gösterinin şiddet içereceğini kanıtlayan somut bir bilgi bulunmadığını ve yasaklama için hukuki bir gerekçe oluşmadığını bildirdi.

Köln polisi, 29 Ekim'deki açıklamasında, sosyal medyada bazı kişi ve grupların kundaklama ve mala zarar verme çağrılarında bulunduğunu bildirdi. Bununla birlikte, polis barışçıl gösteri hakkının korunmasının da görevi olduğunu vurguladı.

Fransa'daki gençlik protestolarında yaşanan çatışmalar Alman güvenlik yetkililerinin hazırlıklarında önemli bir yer tutuyor.

Ancak protesto hareketleri üzerine çalışan Berlin Hür Üniversitesinden Jannis Julien Grimm, Almanya'da Fransa'daki ölçekte şiddet olaylarının tekrarlanmasını olası görmediğini belirtti. Grimm'e göre iki ülkenin protesto kültürleri ve polis müdahale pratikleri arasında önemli farklılıklar var.

Yeşiller Eş Başkanı Felix Banaszak da gençlerin daha gösteriler başlamadan suçlu muamelesi görmesine karşı çıkarak siyasal iktidarın protestocuların taleplerine yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Bir günün ötesine geçebilecek mi?

31 Ekim eylemleri, Avrupa'daki gençlik protestolarının Almanya'da nasıl karşılık bulacağının ilk geniş çaplı sınavı olacak.

Hareketin henüz yerleşik örgütlenme yapısı yok. Çevrimiçi katılım bildirimlerinin ne kadarının gerçek katılıma dönüşeceği ve farklı kentlerdeki gösterilerin ortak bir hareket oluşturup oluşturamayacağı henüz meçhul.

Bununla birlikte, 29 Ekim'de Köln'de başlayan protesto, Merz hükümetine gönderilen açık mektup ve öğrenci temsilcilerinin ayrı eylem kararı, gençlerin sorunlarının tek bir organizasyonla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinden askerlik yükümlülüklerine kadar uzanan taleplerin ortak noktası, gençlerin kendi geleceklerine ilişkin kararlarda daha fazla söz sahibi olma isteği.

(AEK)