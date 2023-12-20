Almanya: Koalisyonda vatandaşlık mutabakatı

Almanya'da yaşayan 11 milyon "yabancı" çalışan ve mültecinin özellikle "çifte vatandaşlık" açısından merakla bekledikleri "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" tasarısının yasalaşması 2023'e yetişmedi. Ama koalisyon partilerinin Noel öncesinde vardıkları anlaşmayla Ocak 2024'ün ilk günlerinde parlamentodan geçmesi önünde bir engel kalmadı.

Üç koalisyon partisi anlaşmazlıkları arkada bıraktı

The Local'ın haberine göre, Almanya'da tüm vatandaşlara çifte vatandaşlık tanıması beklenen yasa tasarısı, üç koalisyon partisi arasında birkaç göç yasası üzerindeki anlaşmazlığın sona ermesiyle büyük bir engeli daha arkada bıraktı.

Sosyal Demokratlar (SPD), Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşillerin (Die Grünen) oluşturduğu "trafik lambası" koalisyonu, Almanya yurttaşlığı edinmek isteyen herkese önceki yurttaşlığını koruyarak Almanya yurttaşı olma hakkı tanıyan "çifte vatandaşlık" yasa tasarısının son hükümleri üzerinde anlaşmaya vardıklarını bildirdiler.

Parlamenterler yasanın, Bundestag'ın Ocak'ta Noel tatilinden dönüşünden bir süre sonra geçebileceğini söylüyor.

Yasa tasarısının aslında Bundestag'a bir yıl önce sunulması bekleniyordu. Ancak, üç koalisyon partisi arasındaki anlaşmazlıklar gecikmelere neden olmuştu. Anlaşmazlıklar, yardım alan kişilerin Almanya yurttaşı olup olamayacağından, kimlerin Almanya vatandaşlığı almasına izin verilmeyeceğine kadar varan bir dizi konuyu kapsıyordu.

"Modern bir göç toplumu için adalet"

Tasarı Başbakan Olaf Scholz kabinesince benimsenip Bundestag'a sevk edildikten sonra, ilk kez Aralık başında parlamenterlerce tartışmaya açılmıştı.

Yeşiller, SPD ve FDP'nin Bundestag'daki grup liderleri Çarşamba günü üzerinde son anlaşmaya varılan yeni yasayı "modern bir göçmen toplumu ve insanlık ve düzen ilkelerini adalete kavuşturan" bir metin olarak nitelediler.

▶ Üç koalisyon partisi, yasanın genel amaçları konusunda artık anlaştılar: Almanya yurttaşlığı kazanan hiç kimsenin eski kimliklerini terk etmeleri gerekmeyecek ve Almanya yurttaşlığına geçiş için eskiden sekiz yıl olan gerekli bekleme süresi beş yıla inecek.

Koalisyon ortaklarınca bir kez daha müzakere edilen tasarının, işsizlik ödeneği veya devlet yardımı alanların Almanya yurttaşlığına geçme yeterliğini sınırlaması bekleniyor - ancak belirli istisnalar için bir "zor durum" maddesi getirilmesi bekleniyor.

Koalisyon ortakları ayrıca, sınır dışı edilme kararı verilen kişilerin sadece kaybolmasını ve ülkede yasadışı olarak yaşamalarını önlemek için sınır dışı etmeden önceki zorunlu gözaltı sürelerini kısaltma konusunda da anlaşmaya vardı.

(AEK)