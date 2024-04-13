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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 13 Nisan 2024 14:02
 ~ Son Güncelleme: 13 Nisan 2024 14:05
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Almanya isim ve cinsiyet kaydını değiştirmeyi kolaylaştırdı

Federal Meclis'te onaylanan yasaya göre kimliklerinde isim ve cinsiyet değişikliği yapmak isteyen trans, interseks ve nonbinaryler için uzman raporu ve mahkeme kararı zorunluluğu ortadan kalktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Almanya isim ve cinsiyet kaydını değiştirmeyi kolaylaştırdı
Fotoğraf: Canva

Almanya'da parlamento transseksüel, interseks ve nonbinarylerin resmi kayıtlarda isim ve cinsiyetlerini değiştirmelerini kolaylaştıracak yasayı onayladı.

DW'nin haberine göre, "Kendi kaderini tayin yasası" olarak bilinen düzenlenme 2021 yılının sonunda göreve gelen Başbakan Olaf Scholz lideriliğindeki liberal eğilimli hükümetin vaatleri arasındaydı. Cuma günü oylanan yasa 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. 

Hangi yenilikleri kapsıyor?

Yasa, yetişkinlerin başka formaliteler olmaksızın nüfus müdürlüklerinde ilk isimlerini ve yasal cinsiyetlerini değiştirmelerine imkan tanıyacak. 

Bu kişilerin değişikliği yapmadan üç ay önce kuruma bildirimde bulunmaları gerekecek. Kırk yıl öncesine dayanan mevcut yasa, resmi belgelerde cinsiyet değiştirmek isteyen bireylerin önce "transseksüelliğe özgü sorunları sorunları yeterince bilen" iki ayrı uzmandan rapor alınmasını ve mahkeme kararını gerekli kılıyordu.

"Nihayet son veriyoruz"

Toplumsal Cinsiyet Çeşitliğinin Kabulünden Sorumlu Federal Hükümet Yetkilisi Sven Lehmann, mevcut yasanın çok fazla acıya neden olduğunu belirterek, "Bunun tek nedeni insanların oldukları gibi tanınmak istemeleriydi. Ve bugün nihayet buna bir son veriyoruz" dedi. 

Yeni yasa, 14 yaş ve üzeri reşit olmayanların ebeveynlerinin veya vasilerinin onayıyla isimlerini ve yasal cinsiyetlerini değiştirmelerine de izin izin veriyor. Aileleri tarafından izin verilmediği takdirde gençler aile mahkemesine başvurabilecek. 14 yaşından küçüklerde ise yetki tamamen ebeveynlerde olacak.

Yeni yasa sadece bireylerin yasal kimliklerine odaklanıyor. 

Af Örgütü: Beklentinin gerisinde

Uluslararası Af Örgütü yayınladığı açıklamada yasanın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını, ancak beklentilerin ve insan hakları gerekliliklerinin gerisinde kaldığını söyledi. 

Uluslararası Af Örgütü'nden Claude Beier, 14 yaşını doldurmuş küçükler için sadece ebeveynlerinin veya vasilerinin rızasının değil, aynı zamanda bir danışmanlık hizmetinin de gerekli kılındığını belirterek, bu durumun gençlerin özgür iradelerini göz ardı ettiğini belirtti. 

(EMK)

Almanya'da cinsiyetçilik LGBT+ LGBTİ+ aktivistler cinsiyet geçiş hakkı
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