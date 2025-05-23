Almanya: Hamburg Merkez İstasyonu'nda bıçaklı saldırı, 4'ü ağır 18 yaralı

Almanya'nın büyük kentlerinde topluluklara yönelik ölümcül saldırılara yenisi eklendi. Hamburg Merkez İstasyonu'nda insanları bıçaklayan bir kadın şüpheli olarak yakalandı.

4'ü ağır 18 yaralı

Almanya'nın çok satışlı gazetelerinden BILD'in haberine göre, cuma akşam üzeri ülkenin Berlin'den sonraki en büyük ikinci kenti Hamburg'un Merkez Tren İstasyonu'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda toplam 18 kişi yaralandı. Yaralıların 4'ünün durumu ağır, 6'sı da ciddi ancak hayati tehlike doğurmayacak şekilde yaralandı.

Yerel saatle 18:05'te Hamburg İstasyonunun 13/14 numaralı peronunda ICE 855 (Hamburg-Münih) treni 14. perondayken ansızın peronda beliren bir kadın çıkardığı bıçakla bekleyen yolcuları rastgele bıçaklamaya başladı.



Yerel akşam gazetesi "Hamburger Abendblatt"a demeç veren bir yolcu, "Neyse ki, kulaklığım yoktu, bu yüzden herkesin çığlık atmaya başladığını duydum. Sonra hepsi kaçtı," dedi.

"39 yaşında tek başına hareket eden bir kadın"

Hamburg Merkez İstasyonu'nda ve peronlarda her zaman güçlü bir varlığa sahip olan federal polis, olaydan saniyeler sonra yaralılara ulaştı. Faili etkisizleştirip silahını elinden aldı. Almanya yurttaşı olan kadının kimliği belirlendi. BILD'in haberine göre kadın polis tarafından tanınan bir kişi. Önceki soruşturma kayıtlarına göre kadın akıl hastası ve daha önce bir psikiyatri hastanesinde kalmıştı.

Yaralıların bir kısmı trende tedavi edildi, diğerleri hemen hastanelere kaldırıldı. 14 numaralı peronda duran tren boşaltıldı ve tren seferleri kısmen durduruldu.

Hamburg polisi olaydan iki ssat sonra X'te "Tutuklanan kişi 39 yaşında bir kadın. Şimdiye kadarki bilgilere dayanarak, tek başına hareket ettiğini varsayıyoruz." diye yazdı

Polise göre, arka planla ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Silahlı saldırının nedeni hala tamamen belirsiz. Gece geç saatlerde polis, şu anda siyasi bir motivasyona dair bir kanıt olmadığını duyurdu.

Şansölye Merz saldırıdan dehşete düştü

Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius Berlin'de verdiği demeçte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in saldırıdan dehşet duyduğunu söyledi. Kornelius, cuma akşamı Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher ile telefon görüşmesi yapan Merz'in, Hamburg'dan gelen saldırı haberinin şoke edici olduğunu ve düşüncelerinin "mağdurlar ve aileleriyle" olduğunu söylediğini aktardı.

(AEK)