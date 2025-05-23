Almanya: Hamburg Merkez İstasyonu'nda bıçaklı saldırı, 3'ü ağır 12 yaralı

Almanya'nın büyük kentlerinde topluluklara yönelik ölümcül saldırılara yenisi eklendi. Hamburg Merkez İstasyonu'nda insanları bıçaklayan bir kadın şüpheli olarak yakalandı.

Almanya'nın çok satışlı gazetelerinden BILD'in haberine göre, cuma akşam üzeri ülkenin Berlin'den sonraki en büyük ikinci kenti Hamburg'un Merkez Tren İstasyonu'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda on iki kişi yaralandı. Yaralıların üçünün durumu ağır.

Bir kadın federal polis tarafından şüpheli olarak tutuklandı. İstasyonda tren seferleri tamamen durduruldu.

Saldırının gerçekleştiği 13/14 numaralı peron kanla kaplandı.

BILD'in haberine göre, yaralıların bir kısmı trenlerin içine alınarak ilk yardım uygulandı. Saldırının gerçekleşme biçimi ve amacına ilişkin belirsizlikler henüz devam ediyor. Olay yerine cankurtaranlar ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

(AEK)