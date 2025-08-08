Almanya, Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail'e silah satışını durdurdu

Almanya, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze’nin işgal edilmesini öngören planı onaylamasının ardından İsrail'e silah ihracatının askıya alındığını duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail kabinesinin dün gece kabul ettiği işgal planına ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.

Merz, "Bu şartlar altında Alman hükümeti Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizatın ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyecek" dedi.

Başbakan Merz şu ifadeleri kullandı:

"Planlanan saldırıyla birlikte İsrail hükümeti, bu insanlara yardım konusunda eskisinden daha büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere yardım malzemelerine kapsamlı erişimi kolaylaştırmalıdır. Son günlerde atılan doğru adımların ardından İsrail, Gazze'deki insani durumu kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeye devam etmelidir.”

Merz, ayrıca İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğu, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkese yönelik müzakerelerin öncelikleri olduğunu da söyledi.

Öte yandan BBC’de yer alan bilgiye göre; Almanya, İsrail'in en büyük silah tedarikçileri arasında yer alıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre, 2020-2024 döneminde İsrail'in en büyük askeri ithalat tedarikçisi ABD, ikinci en büyük tedarikçisi ise Almanya’ydı.

