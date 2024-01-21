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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2024 21:25
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 00:17
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HAFTA SONU 1 MİLYON KİŞİ SOKAKTAYDI

Almanya faşizme karşı ayağa kalktı

Başını AfD'nin çektiği aşırı sağın "tenkil ve sürgün" planlarının ortaya dökülmesini protesto eden en az 1 milyon insan hafta sonu Almaya sokaklarındaydı. Münih'te göstericilerin sayısı 250 bine çıkınca miting sonrası planlanan yürüyüş yapılamadı.

Berlin

Berlin
Görseli Büyüt
Almanya faşizme karşı ayağa kalktı
Berlin'de bir araya gelen yüzbinler/dpa

Almanya'da aşırı sağın geçtiğimiz hafta ortaya çıkarılan, "Alman olmayanları tenkil ve tehcir" planlarına karşı ayağa kalkan en az bir milyon kişi, hafta sonu bütün ülkeye yayılan gösterilerdeydi.

Antifaşist hafta sonu

Düzenleyecilerin verdiğ sayılara göre, Cumartesi ve Pazar günleri bir milyonu aşkın insan aşırı sağı protesto gösterilerinde yer aldı. Yalnızca Berlin'de, Pazar günü 350 bin kişi sokaklardaydı. 

Cuma ve Cumartesi günü yapılan protestolar da dahil, düzenleyiciler toplamda 1,4 milyon kişinin gösterilere katıldığını hesaplıyor. Polise göreyse sayı daha düşük, polis katılımcı sayısının "yüzbinlerce" olduğunu belirtti. 

Almanya'nın güneyinde Bavyera eyaletinin merkezi Münih'te de en az 250 bin kişi Pazar günü bir araya geldi. Polisin büyük kalabalık nedeniyle "güvenliği sağlayamayacağını" beyan etmesi üzerine planlanan yürüyüş iptal edildi. 

Münih'te göstericiler mitingde aşırı sağ AfD'nin ırkçı planlarına karşı "Tarihten ders alalım, tekrarlamayalım", "Hoşgörüsüzlüğe hoşgörü yok", "AfD - Almanya'nın kabusu" posterleri taşıdılar. 

Cuma günü "Köln karşılarında" sloganı altında bir araya gelen 50'yi aşkın siyasi parti, STK ve yurttaş insiyatifinden oluşan ittifakın çağrısıyla Köln'de düzenlenen gösteride de büyük bir kalabalık vardı. Düzenleyenler en az 70 bin kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.  Cuma akşamı Hamburg'daki gösteriler

Cuma ve Cumartesi Frankfurt am Main, Hanover ve Dortmund'daki gösterilere onbinlerce insan katılırken, Cuma akşamı kuzeydeki Hamburg'da en az 160 bin kişinin katılması nedeniyle alana sığılamadığı için gösteri erkenden sona erdirildi.

Herkes sokaktaydı

Toplumsal çatışmalar konusunda araştırmalar yürüten Andreas Zick, Die Zeit gazetesine verdiği demeçte "Gösterilerin yaygınlığı dikkat çekici" diyor.

"Doğu ve Batı gösterilerde temsil ediliyor, büyük kentlerden küçük kasabalara kadar her yerde gösteri yapılıyor. Ayrıca, daha önce hiç gösteriye katılmamış ya da yıllardır gösterilerde yer almamış insanlar da katılıyor."

Zick, sokaklarda "Beklendiği gibi yalnızca kentli, eğitimli ve angaje kişiler değil aynı zamanda kuşaklar arası bir sivil toplum" olduğunu söylüyor: "Toplumda bir çalkantının yaşandığını hissedebilirsiniz."

Arka plan 

Almanya'da araştırmacı gazetecilik kolektifi "Correctiv" önceki hafta ülkede giderek nüfuz kazanan aşırı sağ seçkinlerin iktidara geldiklerinde milyonlarca Almanya kökenli olmayan insanı ülkeden sürmeye yönelik bir "tenkil ve techir planı"nı iktidara geldiklerinde uygulamaya yönelik hazırlıklar içinde olduklarını ortaya çıkarmıştı.  

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"Correctiv"in fotoğraflar, tanıklıklar, görüntü kayıtları ve görüşmelere dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz kasımda aralarında protofaşist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin önde gelenleri, Almanya'nın tanınmış sermaye sahipleri ve sağcı ideologlarının da olduğu 20 kadar sağcı bir araya gelerek [iktidara geldiklerinde gerçekleştirecekleri] kitlesel tehcir planlarını tartışmışlardı.  

Toplantıya katılanların üzerinde görüştükleri planın ayrıntıları, araştırmacı gazetecilik kolektifinin Çarşamba günü yayımladığı "Almanya'ya karşı gizli plan" başlıklı kapsamlı bir haberde yer almıştı. 

Haberler üzerine tepki gösteren Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, sosyal medya platformu X hesabından "Hiç kimsenin ülkemizde 'Biz'in kim olduğunu göç geçmişlerimize bakarak belirlemesine izin vermeyeceğiz" mesajını paylaşmıştı. 

 Correctiv'in haberi, ülkede yaygın bir rahatsızlığa yol açtı. AfD'nin seçmen desteğinin anketlerde yüzde 30'un üzerinde olduğu doğu eyaleti Saksonya'nın Hristiyan Demokrat (CDU) İçişleri Bakanı Armin Schuster, haberlerden şoka uğradığını söyledi.

Schuster habere konu olan toplantının kendisine "Geçmişimizin en karanlık kısmını hatırlattı[ğını]" söyledi ve toplantıda "[insanların] resmen Afrika'ya sınır dışı edilmeleri[nin] tartışıldığını" hatırlattı. 

Kısa adıyla AfD olarak bilinen "Almanya için Alternatif", 2013'te Avrupa karşıtı bir parti olarak kurulmasına rağmen, zaman içinde daha da sağa kaydı. Son anketlere göre, şu anda ülke çapında  yüzde 20 civarında dolayında destekle ikinci sırada yer alıyor. AfD'nin 2021'deki son federal seçimde aldığı oy yüzde 10,3'tü. 

Son anketlere göre AfD, Almanya'nın doğudaki üç eyaleti, Turingya, Saksonya ve Brandenburg'da en popüler parti. Her üç eyalette de bu yıl eyalet meclisi seçimleri yapılacak.

(AEK)

almanya afd faşizm berlin münih gösteriler
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/haber/almanya-da-merkel-4-kez-kazandi-afd-3-parti-oldu-190087
GİZEM WEBER YAZDI
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/haber/almanya-nin-afd-sorunsali-ve-siginmacilara-ates-acmak-ya-da-acmamak-172048
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