Almanya: Eviçi şiddet kaydedilen en yüksek sayıya ulaştı

Almanya'da geçtiğimiz yıl tarihteki en yüksek eviçi şiddet vakası kaydedildi.

Federal Kriminal Dairesi'nce (BKA) yayımlanan verilere göre, 2024'te Almanya'da toplam 256 bin 942 kişi resmen "eviçi şiddet mağduru" olarak kayıtlara geçti.

Eviçi şiddet vakalarının çoğu yakın partnerler arasında veya uzun süreli birliktelikler içinde meydana geliyor. BKA, 2024'te halen veya eskiden birlikte yaşayanları kapsayan vaka sayısının yaklaşık 171 bin 100 olduğunu ve bu sayının 2023'e göre yaklaşık yüzde 2 artışı işaret ettiğini gösteriyor.

Beş yılda yüzde 14 artış

Son beş yılda, Almanya'da eviçi şiddet yaklaşık yüzde 14 arttı.

Welt am Sonntag'da yer alan habere göre, kayda geçen suçların yarısından çoğunu basit veya ağır saldırılar oluşturuyordu. Vakaların yaklaşık dörtte birinde tehdit, zorlama veya takip söz konusuydu. saldırılardan etkilenenlerin yüzde dördünden çoğu cinsel suç mağduruydu.

Bir Aile Bakanlığı sözcüsü Welt Sonntag'a yaptığı açıklamada, artan şiddet vakası sayısının "toplumsal bunalımlar krizler ve kişisel sıkıntılar ışığında" şiddet eğilimlerindeki artışla bağlantılı olabileceğini ve ayrıca mağdurların olayları bildirme konusunda eskisinden daha ısrarlı olumuş olabileceklerini söyledi.

Mağdurların yüzde 75'i kadın

Kadınlar eviçi saldırılardan orantısız bir şekilde etkilenmeye devam ediyor ve mağdurların yaklaşık yüzde 70,5'i kadın. Yeni rapor ayrıca, engelli olmayanlara göre yaklaşık iki kat daha çok fiziksel şiddete maruz kalan engelli kadınların son derece savunmasız bir konumda olduklarını da vurguluyor.

Kadınlar nerden ve nasıl yardım alıyor?

Almanya'da eviçi şiddetten etkilenenler için yardıma kaynakları arasında başta polis geliyor. Acil Durum hattı 110'a başvurmak ya da en yakın polis karakoluna başvurmak hayat kurtarıcı olabiliyor.

Polisin, suçluları anında evden uzaklaştırmak veya yerinde yasaklama emri çıkarmak için yasal yetkiye sahip.

Yardım hatları ve danışmanlık hizmetleri

Almanya'da ülke çapında hizmet veren gizli Kadın Acil Yardım Hattı, 08000 116 016 numaralı telefondan 7/24 hizmet veriyor ve birden çok dilde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Yardım hattı kriz danışmanlığı ve güvenlik planlaması sunmanın yanında mağdurları yerel destek hizmetlerine yönlendiriyor. www.hilfetelefon.de üzerinden çevrimiçi danışmanlık da alınabiliyor.

Sığınma evleri ve yerel destek

Kadın sığınma evleri güvenli barınma, psikolojik destek, hukuki danışmanlık ve kadınların hayatların yeniden inşada yardım sağlayabilir. frauenhauskoordinierung.de adresinden Almanya'daki güvenli sığınma evlerinin listesine ulaşılabiliyor.

Yasal koruma

Eviçi şiddet mağdurları, Almanya Şiddetten Korunma Yasası uyarınca, temas yasağı getirebilecek veya faili ortak evi terke zorlayabilecek koruma emri talep edebiliyor.

Erkek Şiddeti Çetelesi

(AEK)