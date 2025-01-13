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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Ocak 2025 11:12
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2025 12:51
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Almanya Dışişleri: Kürtler Suriye'deki geçiş sürecinde rol almalı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Hakan Fidan'ın görüşmesinin ardından Bakanlığın sosyal medya hesabından "Barışçıl yeni bir Suriye komşuları için bir tehdit oluşturmamalıdır. Şu anda ihtiyaç duyulan şey Kürtlerin Suriye’deki kapsayıcı siyasi geçiş sürecinde rol almasıdır" açıklaması yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya Dışişleri: Kürtler Suriye'deki geçiş sürecinde rol almalı
*Fotoğraf: AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dün (12 Ocak ) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen “Suriye'nin geleceği” konulu uluslararası toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımında, "Barışçıl yeni bir Suriye komşuları için bir tehdit oluşturmamalıdır. Şu anda ihtiyaç duyulan şey, kuzeydeki çatışmaların sona ermesi ve Kürtlerin Suriye’deki kapsayıcı siyasi geçiş sürecinde rol almasıdır. Annalena Baerbock, Riyad'da mevkidaşı Hakan Fidan ile Suriye konusunu görüştü" ifadelerine yer verildi.

Fidan, “ana odağın Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının olmaya devam etmesi gerektiğini” söyledi. "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır” dedi.

Toplantıya, Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Batı ülkeleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) yanı sıra Heyet-i Tahrir’uş Şam’un (HTŞ) Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al-Saud, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock hakan fidan
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