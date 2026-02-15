ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.02.2026 10:34 15 Şubat 2026 10:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.02.2026 10:43 15 Şubat 2026 10:43
Okuma Okuma:  1 dakika

Almanya Dışişleri Bakanı: SDG ile yapılan anlaşma Suriye için önemli adım

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye’ye ilişkin açıklamasında “Siyasi geçiş sürecini desteklemeye hazırız” mesajını verdii.

BİA Haber Merkezi

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama, Alman bakanın X hesabından paylaşıldı.

Wadephul, paylaşımında Suriye Dışişleri Bakanı ile Münih’te görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Suriye’de Demokratik Suriye Güçleri (SDG) ile yapılan son anlaşmanın ülkenin birliği açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Geçiş sürecini desteklemeye hazırız"

Alman bakan mesajında, yapılan anlaşmaya atıfla şu ifadeleri kullandı:

"SDG ile yapılan son anlaşma, tüm dini ve etnik grupları kapsayan ve koruyan birleşik bir Suriye yönünde önemli bir adımdır. Suriye’deki siyasi geçiş sürecini desteklemeye hazırız."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Johann Wadephul almanya Suriye Esad Şeybani Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı
