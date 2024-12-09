Almanya'dan Golan Tepeleri açıklaması: Suriye'ye ait, İsrail'in ilhakını tanımıyoruz

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fische, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girmesine ilişkin değerlendirme yaptı.

AA'nın haberine göre, Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Hoffmann da Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, İsrail, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçmesine ilişkin sorusuna, "Bu gelişmeyi de elbette yakından takip ediyoruz ve not ediyoruz" yanıtını verdi.

İsrail, Golan’da tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarını işgal etti

Hoffmann, “prensip olarak geçmişte Almanya hükümetinin tüm güçlere gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu ve bunu yapmaya devam ettiklerini” söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer de Golan Tepeleri'nin kime ait olduğu ve İsrail’in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini Almanya hükümetinin talep edip etmediği sorusuna da "Golan Tepeleri 1967 yılında İsrail tarafından işgal edildi ve 1981 yılında ilhak edildi. Almanya bu ilhakı tanımıyor. Uluslararası hukuka göre İsrail tarafından kontrol edilen bölge Suriye'ye aittir" diye cevapladı.

Mısır'dan da tepki

Mısır da İsrail ordusunun Suriye ile sınır üzerindeki tampon bölgeyi işgal etmesini kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “bu adımın Suriye'nin egemenliği ile Tel Aviv ve Şam arasında da 5 Haziran 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı açık şekilde ihlal ettiği” ifade edildi. kaydedildi.

Açıklamada, “İsrail’in uluslararası hukuku, Suriye topraklarının birlik ve bütünlüğünü ihlal ettiği; sahada yeni bir oldu bittiyle daha fazla Suriye toprağını işgal etmek için bölgedeki boşluktan faydalanmak anlamına geldiği” belirtildi.

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Netanyahu, "ele geçirme" talimatı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün (8 Aralık ) Suriye'de Esad’ın ve Baas rejiminin devrilmesiyle, işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü söylemişti.

Netanyahu, "Bu bölge, yaklaşık 50 yıldır, 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" diye konuşmuştu.

Orduya Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi "ele geçirmeleri" talimatı verdiğini aktarmıştı.

Golan Tepeleri’nin önemi İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı. İsrail, Suriye sınırları içerisinde yer alan Golan Tepeleri'ni 1967'de Altı Gün Savaşları sırasında işgal etmişti. 1981'de bölgeyi ilhak etti; ancak ilhak kararı uluslararası anlamda kabul edilmedi. Bölgede fiili İsrail işgali sürüyor. 1973 yılında Yom Kippur Savaşı’nda Suriye, Golan Tepeleri’nin küçük bir bölümünü geri aldı. Mayıs 1974’de Birleşmiş Milletler’in girişimleriyle İsrail ile Suriye çatışmayı sonlandırma kararı imzaladı. Bu anlaşmayla Golan Tepeleri’nin Suriye’deki kısmında askerden arındırılmış bölge bırakıldı. İsrail ve Suriye arasındaki anlaşmaları denetlemekle görevlendirilen Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) kuruldu. Askerden arındırılmış bölgede UNDOF faaliyetini 2014’de IŞİD saldırılarına kadar sürdürdü. UNDOF görevine başladığından 2014’e kadar bölgede askerden arındırılmış geçiş noktaları Birleşmiş Milletler barış gücünün denetiminde bulunuyordu. Golan'da görev yapan UNDOF'un bölgede 1000 askeri bulunuyordu. Bölgede en son görev yapan UNDOF askerleri Avusturya, Hindistan, Filipinler ve Hırvatistan ordularının görevlendirdiği birliklerden oluşuyordu.

(RT)