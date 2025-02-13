Almanya'da yine bir araç saldırısı: Yaralılar var

Almanya'nın Münih kentinde bugün sabah saatlerinde bir sürücü, aracını kasten yayaların üzerine sürerek kalabalığın arasına daldı.

Almanya merkezli haber ajansı dpa’ya göre olayda en az 28 kişi yaralandı. Bavyera Valisi Markus Söder'e göre olay “muhtemel bir saldırı” olarak değerlendiriliyor.

Söder, "Birinin yine bir insan kalabalığının üzerine araba sürdüğü haberini duymak tek kelimeyle korkunç. Şimdi önemli olan bireysel vakalarla yüzleşmek ama aynı zamanda Almanya'da bir şeylerin değişmesi gerektiğine dair kararlılıktır. Bu olay da bunun bir başka kanıtıdır" dedi.

Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberlerde, sürücünün, aracını yayaların üzerine kasten sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Sendika gösterisi sırasında gerçekleşti

AA’nın geçtiği habere göre, polis tarafından yapılan açıklamada, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi esnasında kalabalığın arasında dalan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı kaydedildi.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, gözaltına alınan sürücünün "24 yaşında Afganistan asıllı bir sığınmacı olduğunu" söyledi.

Polis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olay bölgesinde trafik sıkışıklığının yaşandığını ifade etti, bunu önlemek ve acil durum ekiplerinin sorunsuz çalışabilmesi için bölgeden uzak durulması çağrısında bulundu.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, basına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Emniyet müdürü, az önce bana bir aracın bir grup insanın üzerine sürüldüğünü ve maalesef aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Derin bir şok yaşıyorum. Kalbim yaralılarla birlikte. Polis aracın sürücüsünü tutukladı ancak kesin koşullar hala belirsiz. Elbette emniyet müdürüyle yakın temas halindeyim ve olay yerindeki durum hakkında fikir edinmek için yoldayım.

(EC)