Almanya'da yeni asgari ücret belli oldu

Almanya'da saatlik asgari ücret 2027'ye kadar 14,60 Euro'ya yükselecek. Asgari Ücret Komisyonu'nun önerisine göre ülkede saat başına ödenen asgari ücret, ilk etapta 1 Ocak 2026 itibarıyla 13,90 Euro'ya çıkarılacak.

Almanya'da halen 12,82 Euro olan saat başına ödenen asgari ücretin, gelecek yıldan itibaren artırılarak iki aşamada 2027 itibarıyla 14,60 Euro'ya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

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Alman hükümeti tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu'nun Başkanı Christiane Schönefeld, saat başına ödenen asgari ücrete ilişkin kararı açıkladı.

Buna göre Komisyon, halen 12,82 Euro olan asgari ücretin gelecek yıldan itibaren saat başına 13,90 Euro'ya çıkarılmasını, Ocak 2027'den itibaren de 14,60 Euro'ya yükseltilmesini teklif etti.

Karar oy birliğiyle alındı

DW'nin aktardığına göre Schönefeld, işçi ve işveren temsilcilerinin kararı oy birliğiyle verdiklerini söyledi, "oldukça zorlu geçen" görüşme sürecinde "durgun seyreden ekonomik büyüme ve geleceğe dair belirsizlikleri dikkate aldıklarını" belirtti.

SPD 15 euroya çıkmasını önermişti

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu koalisyon hükümeti asgari ücretin 15 euroya yükseltilmesini destekliyordu. Özellikle SPD bu yönde kampanya yürütüyordu.

Yasal asgari ücret, ilk olarak 2015’te saat başına brüt 8,50 Euro olarak belirlenmiş ve o tarihten bu yana birkaç kez artırılmıştı.

Asgari ücret artışının Federal Çalışma Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekiyor. Federal hükümetin Komisyonun önerisini değiştirme yetkisi bulunmuyor.

(AB)