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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 23:47
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 00:38
2 dk Okuma

6 GÜNLÜK GREV 5. GÜNDE BİTTİ

Almanya'da tren makinistleri işbaşı yaptı, Mart'a kadar anlaşma olmazsa grev kapıda

Geçtiğimiz Çarşamba sabahı greve başlayan tren makinistleri, yeniden müzakere masasına dönmek üzere bir gün önce iş başı yaptı. Şehirlerarası, uluslararası ve banliyö tren seferlerinin tamamen durduğu ülkede, 3 Mart'a kadar anlaşmaya varılmazsa, grevlerin yeniden başlama olasılığı yüksek.

Berlin

Berlin
Görseli Büyüt
Almanya'da tren makinistleri işbaşı yaptı, Mart'a kadar anlaşma olmazsa grev kapıda
Kuzey Ren Vestfalya'da tren grevi/thelocal.de

Almanya genelinde geçtiğimiz Çarşamba sabahı başlayan ve Pazartesi gecesi sona ermesi planlanan altı günlük tren makinistleri grevi Pazartesi sabah 02:00'de öngörülenden erken bir saatte sona erdi. 

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Hafta sonu, grevi düzenleyen Tren Makinistleri Sendikası (GDL) ve Almanya Demiryolları (DB) arasında süregiden müzakereler sonunda grev sonlandırılırken, en azından önümüzdeki beş hafta boyunca 3 Mart sonuna kadar GDL'nin yeni bir grev çağrısında bulunmayacağı ancak önümüzdeki günlerde başkent Berlin'de Birleşik Hizmet İşçileri Sendikası'nın (Verdi) çağrısıyla yerel toplu taşıma grevinin gündemde olduğu bildirildi. 

Cuma günü Berlin'de grev var

Berlin'deki Verdi Federal Başkan Yardımcısı Christine Behle, "Bütün eyaletlerde TİS görüşmelerinin sonuçsuz kalmış olması işverenler üzerindeki baskıyı artırmanın gerekli olduğunu gösteriyor." dedi. 

Berlin'de 132 taşımacılık şirketine bağlı 90 bini aşkın ulaştırma işçisinin Cuma günü iş bırakması bekleniyor. 

Behle sendikanın ücret kaybı olmaksızın 38 saatlik çalışma haftasının 35 saate indirilmesi ve yeni işçiler için demiryolu işçiliğinin cazip hale getirilmesini istediklerini söyledi. 

Birçok ulaştırma işletmecisi, mevcut işlerin yüzde 20-30'unun münhal olduğunu bildiriyor. Bu nedenle var olan işçiler hizmetleri sürdürebilmek için sonunda hasta düşecek ölçüde aşırı çalışmak zorunda kaldıklarından toplu ulaşım sektöründe ağır bir kriz süre gidiyor. 

Mar'ta anlaşma olmazsa...

DB ile GDL 5 Şubat'ta yeniden özel olarak ve gerekirse arabulucularla yeni toplu sözleşme görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya vardı. Her iki taraf da Mart başında bir anlaşmaya varmayı amaçlıyor. 

Müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde önümüzdeki aylarda DB'de yeni grevler söz konusu olmayacak. Ancak anlaşmaya varılmaması halinde daha uzun süreli grevlerin gerçekleşmesi mümkün görünüyor.

Kasım'da GDL üyeleri, oybirliğiyle  GDL başkanı Claus Weselsky'e bir iş mahkemesi tarafından yasaklanmadıkça gerekli gördüğü herhangi bir zaman grev çağrısınde bulunma yetkisi verdi. Nitekim Ocak başındaki üç günlük grev sırasında DB, grevleri mahkeme kararıyla durdurmaya giriştiyse de sonuç alamadı. 

(AEK)

almanya Deutsche Bahn Tren Makinistleri Sendikası (GDL) grevler Alman Devlet Demiryolları
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/haber/almanyada-makinistlerden-bir-ayda-ikinci-grev-289053
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