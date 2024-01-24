Almanya'da talepleri karşılanmayan demiryolculardan altı gün uyarı grevi

Almanya'da tren makinistleri, Çarşamba sabahından, Pazartesi sabahına kadar sürecek olan 6 günlük uyarı grevine başladı.

Pazartesi sabahına kadar sürecek olan demiryolcuların bugüne değin gerçekleştirdikleri en uzun uyarı grevi olması beklenen eylem, Almanya'da kent içi, şehirlerarası ve ülkelerarası ulaşımın belkemiğini oluşturan trenlerle seyhat eden yolcular için hayatın durması anlamına geliyor.

Ekonomi yorumcularıysa grevin maliyetinin milyarlarca avroya ulaşabileceğini söylüyor.

Ulaştırma Bakanı: "Grev yıkıcı"

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Yemen'de Husilerin saldırıları nedeniyle halen kesintiye uğramış olan tedarik zincirleri üzerine ek baskı getiren altı günlük iş bırakmayı "yıkıcı" olarak niteledi.

Almanya Demiryolları, Deutsche Bahn (DB) sözcüsü Anja Broeker de grevi "Almanya ekonomisine karşı" olarak nitelendi ve şirketin verdiği kargo hizmetinin enerji santralleri, ve rafinerilere malzeme sağladığını vurguladı.

Broeker, "DB Cargo, tedarik zincirini güvence altına almak için her şeyi yapacak, ancak [grevin] etkisi olacağı açık," diye ekledi.

Grev hangi trenleri kapsıyor?

Almanya Tren Makinistleri Sendikası'nın (GDL) çağrısıyla başlayan grev, yolcu taşımacılığında Çarşamba sabah 02:00'den Pazartesi saat 18:00'e kadar sürecek. Yük taşımacılığndaysa grev Salı erken saatlerde başlamıştı.

10-12 Ocak arasındaki iki günlük uyarı grevinin ardından gelen son grevden yalnızca uzun yol trenleri değil, aynı zamanda Berlin gibi birçok kentte Deutsche Bahn tarafından işletilen banliyö trenleri de (S-Bahn) etkileniyor.

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Altı günlük grev Deutsche Bahn tarafından işletilen trenleri etkilemekle birlikte bazı hizmetler sınırlı bir şekilde sürdürülüyor ya da bölgelerdeki özel şirketler iptal edilen seferleri ikame eden seferler sunuyor.

Kasımdan bu yana yapılan dördüncü grev dolayısıyla biletlerini önceden almış olan yolcular iptal ya da yeni rezervasyon yoluna gidiyor. DB ve ekonomi yorumcuları grevin teklemekte olan Alman ekonomisi çerçevesinde devlete ve demiryolu taşımacılığına büyük masraf getirdiğine ilişkin yorumlarda bulunuyor.

Ekonomi üzerinde büyük etkisi olacak

Deutsche Bahn, grevde geçen gününün "10'larca milyon avroya" mal olduğunu varsayıyor. Sanayi uzmanları grevin genel ekonomi üzerindeki etkisininin çok daha büyük olacağı görüşünde.

Köln Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nden Michael Groemling, ülke çapındaki tren grevlerinin ekonomiye maliyetinin günde 100 milyon avroya kadar varabileceğini söyledi. Ancak bu maliyetin "birkaç gün süren bir grevde lineer olarak artmayıp kısmi yükseliş yaratabileceği" yorumunda bulundu.

GDL'ye eleştiri

Bakan Wissing, GDL sendikasını grev sırasında müzakere kapısını kapattığı gerekçesiyle eleştirdi.

"Ben, tren yolcuları yönünden akılcı olmayan bir durum doğduğunu düşünüyorum;" diyen Ulaştırma Bakanı "trenlerin orada çaklıp kalmışken müzakere masasına oturulmaması"ndan yakındı.

GDL: "Ortada müzakere edilecek bir teklif yok"

Ancak sendika, Deutsche Bahn'ın "üçüncü ve iyileştirildiği iddia edilen teklifi"ni reddettiğini, çünkü teklifte patronların "anlaşmaya varma yönünde hiçbir istek belirtisi göstermediklerini" söyledi.

GDL, enflasyonun etkilerini gidermek üzere maaşlara zam ve haftalık çalışma süresinin ücret kaybı olmaksızın 38 saatten 35 saate indirilmesini istiyor ve tren makinistlğinin gençler için "daha cazip" kılınması gerekliliğini savunuyor.

Deutsche Bahn, en son iş bırakma eylemini kınayarak, maaşlarda yüzde 13'e kadar zam ve bir kezlik enflasyon bonusu, ayrıca haftalık çalışma süresini 2026'dan itibaren bir saat azaltma fırsatı dahil olmak üzere teklif ettiğini söyledi.

Deutsche Bahn geçtiğimiz yıl makinistler dışındaki 180 bin demiryolu işçisi adına personelini temsil eden Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası EVG ile uzlaşmazlığa düşmüş ve Ağustos'ta yeniden anlaşmaya varılmıştı.

Son grevle, Mayıs 2015'te GDL'nin başlattığı beş günlük uyarı grevi rekoru kırıldı.

(AEK)