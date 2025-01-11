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Yayın Tarihi: 11 Ocak 2025 17:37
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2025 17:37
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Scholz oldu

Olaf Scholz, seçim öncesi yaptığı açıklamada göçmen hakları, sınır dokunulmazlığı ve asgari ücret düzenlemeleri gibi konulara değindi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Scholz oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Kurulu, 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimde partinin başbakan adayının, Başbakan Olaf Scholz olmasını onayladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Sosyal Demokrat Parti’nin Olağanüstü Genel Kurulu, erken genel seçim öncesinde başkent Berlin'de düzenlendi.

Oylama öncesinde konuşan Scholz, Almanya'nın kapısının önünde dramatik gelişmelerin yaşandığını söyledi. Scholz, Avusturya'daki hükümet krizine işaret ederek, ülkede aşırı sağcı bir başbakan seçtirilmek istendiğini belirtti.

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“Göçmenler de Almanya’ya ait”

Scholz, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın, AB üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına bir kez daha tepki göstererek, "Sınırların dokunulmazlığı ilkesi her ülke için geçerlidir," diye konuştu.

Göçmenlerin de Almanya'ya ait olduğunu vurgulayan Scholz, "Burada kalıcı olarak yaşayan ve çalışan, iyi entegre olmuş, Almanca konuşanlar, ülkemize ait olabilmelidir," dedi.

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Scholz, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Vatandaşlık Yasası'nda değişiklik yapma isteğine de tepki gösterdi. “Ülkede yaşayanlar” ile “sonradan gelenler” arasında bölünme istemediklerini dile getiren Scholz, buna karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Scholz, ülkedeki hayat pahalılığına da değinerek, gıdalara uygulanan katma değer vergisini (KDV) yüzde 7'den yüzde 5’e düşürmek ve asgari saat ücretini de 15 euroya çıkarmak istediklerini kaydetti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Olaf Scholz SPD küresel sağ
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