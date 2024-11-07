Almanya'da siyasi kriz: Ekonomi bakanı görevden alındı, Scholz güvenoyu isteyecek

Almanya ekonomisindeki durgunluk derinleşirken koalisyon hükümetini oluşturan Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki tartışma siyasi krize dönüştü.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den Maliye Bakanı Christian Linder'i görevden almasını istedi. Danışmanı Jörg Kukies’i bakan olarak atadı. FDP, Scholz’ün Federal Meclisten güvenoyu almasını istedi.

Hükümet ortaklarıyla yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Scholz, Maliye Bakanı Christian Linder'i görevden alınmasına yönelik adımı ‘ülkeye zarar verilmemesi için attığını’ ifade etti.

Scholz, Almanya'nın gerekli kararları alabilecek güce sahip bir hükümete ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güvenoyu isteyeceğim. Parlamento üyeleri erken seçimin önünün açılıp açılmayacağına karar verebilecekler. Bu seçim, Anayasa'da öngörülen sürelere uygun olarak en geç mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilebilir" dedi.

Scholz, koalisyonun diğer ortağı olan Yeşillerden Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ile Almanya'nın gelecekteki siyasi rotasının bir an önce netleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Almanya Şansölyesi olarak tüm enerjisini ülkeyi bu zor zamanlardan geçirmeye adamaya devam edeceğini belirten Scholz, doğru kararlarla bu krizden daha güçlü şekilde çıkacaklarına emin olduğunu ifade etti.

Uzlaşma yeteneğinin kaybedilmemesini isteyen Scholz, "ABD'ye son haftalarda bakan herkes derinden bölünmüş bir ülke gördü. Siyasi farklılıkların, dostlukların ve ailelerin yok edildiği, siyasi sınırların ötesinde işbirliğinin neredeyse imkansız hale geldiği bir ülke. Bu Almanya'da bizim başımıza gelmemeli. Çünkü gelecekte de işbirliği ve uzlaşma gerektiren seçim sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalacağız. Bu çoğu zaman zordur ama Almanya'yı güçlü kılan ve bizi karakterize eden de tam olarak budur." diye konuştu.

Tartışma bütçe üzerine

Scholz, koalisyon ortağı Hür Demokrat Partiye (FDP) bir kez daha ülkeyi kaosa sürüklemeden bütçedeki açığı kapatabilecek kapsamlı bir teklif sunduğunu dile getirerek, "Zor dönemde Almanya'yı güçlendirmek için bir teklif. FDP'nin önerilerini de alan bir teklif." dedi.

Bunun, Almanya'yı ekonomik olarak güçlendirecek, otomobil sektöründe istihdamı güvenceye alacak, şirketlerin yatırım yapabileceği ve Ukrayna'yı destekleyecek 4 unsurdan oluşan bir teklif olduğunu ifade eden Scholz, bunun aynı zamanda ABD'deki seçimlerden sonra Almanya'ya güvenebileceği mesajı veren bir teklif olduğunu söyledi.

Ancak Maliye Bakanı Lindner'in ülkenin yararına olacak bu teklifi uygulamaya hazır olmadığını belirten Scholz, "Artık ülkemizi bu tür davranışlara maruz bırakmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesinin karşı karşıya kaldığı zorlukları anlatan Scholz, böyle bir durumda uzlaşma teklifini reddeden kişinin sorumsuzca davrandığını vurguladı.

Scholz, "Başbakan olarak buna müsamaha gösteremem. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca 3 farklı partiden oluşan bir koalisyonun nasıl iyi uzlaşmalara varabileceği konusunda defalarca önerilerde bulundum. Bu çoğu zaman zordu." diye konuştu.

Başbakan olarak ülkenin iyiliği için pragmatik çözümler bulması gerektiğini belirten Scholz, Lindner'in çoğu zaman yasaları bloke ettiğini, önemsiz, partizan taktiklere başvurduğunu ve güveni zedelediğini ifade etti.

Scholz, güven kalmadığı için bu şekilde ciddi hükümet çalışmalarının mümkün olamayacağını belirtti.

Scholz, ana muhalefet lideri Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz ile ülke için önemli olan ekonominin canlanması ve savunmanın güçlendirilmesi konularında işbirliği yapması için görüşeceğini kaydetti.

(HA)