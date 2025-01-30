Almanya'da okullarda ‘Yahudi ve İsrail düşmanlığıyla etkin mücadele’ önergesi

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) , Yeşiller, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Hür Demokrat Parti (FPD) tarafından hazırlanan, "Okullarda ve üniversitelerde antisemitizme ve İsrail düşmanlığına kararlılıkla karşı çıkın ve özgür söylem alanı sağlayın" başlığını taşıyan önerge Federal Meclis'te oylandı.
SPD, Yeşiller, CDU/CSU, FDP ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin oylarıyla kabul edilen önergeye, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi karşı çıktı. Sol Parti grubu ise çekimser kaldı.
Önergede, Alman hükümetinden antisemitizme ilişkin bilimsel araştırılmaları daha fazla desteklemesi, proje finansmanları verildiğinde Yahudilikle ilgili araştırmaların dikkate alınması, okul ve üniversitelerdeki antisemitizm ile ilgili bilgilerin toplanması ile Almanya'da, Avrupa Birliği'nde (AB) ve dünyada İsrail bilim kurumlarının, boykot edilmesine karşı net duruş sergilemesi talep edildi.
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Talepler
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, önergede ayrıca şunlar talep edildi:
- Hükümetin, eyalet yönetimleri ve eğitim kurumlarıyla antisemitik davranışlara karşı harekete geçmesi,
- Antisemitik davranışların sonuçları olması gerektiği belirtildi ve okullarda ve üniversitelerde yasal tedbirlerin alınması,
- Okullarda antisemitizmle mücadele edilmesi, Yahudi hayatına yer verilmesi ve Yahudi anma yerlerine gidilmesi,
- Eğitim kurumlarında Yahudi öğrencilerin rahat etmeleri için önlemler alınması,
- İsrail ile ilgili antisemitizmi yayan grupların faaliyetlerinin engellenmesi,
- Üniversitelerin antisemitizm olarak değerlendirilen olaylarda suç duyurusunda bulunmaları.
Filistin destekçisi kuruluşlara fon yok
Öte yandan Almanya, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 8 Filistinli ve Filistin destekçisi kuruluşa fon sağlamayı durdurdu.
Alman hükümeti, en son Ocak 2025’te İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve politikalarını eleştiren "Zochrot" ve "New Profile" isimli İsrailli insan hakları örgütlerinin fonlarını kesti.
Zochrot ve New Profile temsilcileri, Almanya'nın aldığı bu kararın siyasi olduğunu ve İsrail'de sivil toplum alanının daraldığı bir dönemde eleştirel sesleri susturmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti. (TY)