ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2025 13:35
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 13:40
2 dk Okuma

Almanya'da okullarda ‘Yahudi ve İsrail düşmanlığıyla etkin mücadele’ önergesi

Federal Meclis'te kabul edilen önergede İsrail bilim kurumlarının boykot edilmesine karşı net duruş sergilenmesi de talep edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya'da okullarda ‘Yahudi ve İsrail düşmanlığıyla etkin mücadele’ önergesi
Almanya'daki İsrail protestolarında polis şiddetine maruz kalan bir protestocu, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) , Yeşiller, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Hür Demokrat Parti (FPD) tarafından hazırlanan, "Okullarda ve üniversitelerde antisemitizme ve İsrail düşmanlığına kararlılıkla karşı çıkın ve özgür söylem alanı sağlayın" başlığını taşıyan önerge Federal Meclis'te oylandı.

SPD, Yeşiller, CDU/CSU, FDP ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin oylarıyla kabul edilen önergeye, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi karşı çıktı. Sol Parti grubu ise çekimser kaldı.

Önergede, Alman hükümetinden antisemitizme ilişkin bilimsel araştırılmaları daha fazla desteklemesi, proje finansmanları verildiğinde Yahudilikle ilgili araştırmaların dikkate alınması, okul ve üniversitelerdeki antisemitizm ile ilgili bilgilerin toplanması ile Almanya'da, Avrupa Birliği'nde (AB) ve dünyada İsrail bilim kurumlarının, boykot edilmesine karşı net duruş sergilemesi talep edildi.

Eleştiriler: Bazı hak savunucuları önergenin, ifade özgürlüğünü ve akademik özgürlüğü kısıtlayıcı bir etkiye yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle İsrail'e yönelik boykot çağrılarını yasaklamaya yönelik hükümler, siyasi veya akademik özgürlüğü daraltma riski taşıyor. Hak savunucularına göre, önergeden sonra İsrail'e yönelik her eleştiri, antisemitizm olarak nitelendirilme riski taşıyor.
Butler: Filistin için adaleti savunan herkese saldırıyorlar
Butler: Filistin için adaleti savunan herkese saldırıyorlar
17 Kasım 2023

Talepler

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, önergede ayrıca şunlar talep edildi:

  • Hükümetin, eyalet yönetimleri ve eğitim kurumlarıyla antisemitik davranışlara karşı harekete geçmesi,
  • Antisemitik davranışların sonuçları olması gerektiği belirtildi ve okullarda ve üniversitelerde yasal tedbirlerin alınması,
  • Okullarda antisemitizmle mücadele edilmesi, Yahudi hayatına yer verilmesi ve Yahudi anma yerlerine gidilmesi,
  • Eğitim kurumlarında Yahudi öğrencilerin rahat etmeleri için önlemler alınması,
  • İsrail ile ilgili antisemitizmi yayan grupların faaliyetlerinin engellenmesi,
  • Üniversitelerin antisemitizm olarak değerlendirilen olaylarda suç duyurusunda bulunmaları.

Filistin destekçisi kuruluşlara fon yok

Öte yandan Almanya, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 8 Filistinli ve Filistin destekçisi kuruluşa fon sağlamayı durdurdu.

Alman hükümeti, en son Ocak 2025’te İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve politikalarını eleştiren "Zochrot" ve "New Profile" isimli İsrailli insan hakları örgütlerinin fonlarını kesti.

Zochrot ve New Profile temsilcileri, Almanya'nın aldığı bu kararın siyasi olduğunu ve İsrail'de sivil toplum alanının daraldığı bir dönemde eleştirel sesleri susturmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı antisemitizm Yahudi düşmanlığı ifade özgürlüğü
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git