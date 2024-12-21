Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

Almanya kamu yayıncısı ARD'ye bağlı WDR ve NDR televizyon kanallarının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, dün akşam meydana gelen saldırıda ölenlerin sayısının 4'e çıktığı, yaralıların sayısının da 200'den fazla olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edilmişti.

Fail, saldırının ardından gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istenmişti.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşanmıştı.

(AD)