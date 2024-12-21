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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2024 14:11
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2024 14:21
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Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

Almanya kamu yayıncısı ARD'ye bağlı WDR ve NDR televizyon kanallarının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, dün akşam meydana gelen saldırıda ölenlerin sayısının 4'e çıktığı, yaralıların sayısının da 200'den fazla olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edilmişti.

Fail, saldırının ardından gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istenmişti.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşanmıştı.

(AD)

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MAGDEBURG'DA BİR NEFRET SALDIRISI
Almanya: Noel pazarına dalan araç en az 2 kişiyi öldürdü, 50 kişiyi yaraladı
Bugün 00:26
/haber/almanya-noel-pazarina-dalan-arac-en-az-2-kisiyi-oldurdu-50-kisiyi-yaraladi-302909
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