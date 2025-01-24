Almanya'da muhalefet liderinden tartışmalı göç politikası vaatleri

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak meclis seçimleri öncesi ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz Guardian gazetesine röportaj verdi. Merz, göçmen karşıtı söylemleriyle gündeme damgasını vurdu.

Merz, partisinin iktidara gelmesi durumunda ülkedeki yasadışı göçmenlerin sayısını radikal biçimde azaltmayı ve daha sıkı düzenlenen göç politikaları vaat etti. Bu açıklama, Almanya’da göçmen haklarını savunan sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partilerinden yoğun eleştiri aldı.

“Almanya’nın göç politikaları kontrolsüz bir şekilde ilerliyor ve bu durum artık sürdürülemez bir noktaya ulaştı.” ifadelerini kullanan Merz, "göçmenlerin ülkenin ekonomik ve sosyal dokusunu olumsuz etkilediğini ve kamu düzeni üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunu" iddia etti ve hükümetin "açık kapı" politikasını eleştirdi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından 16 Aralık Pazartesi günü federal meclis Bundestag'ta güven oylamasını kaybetmişti. Erken seçime gidecek olan Almanya'da 23 Şubat'ta meclis seçimleri yapılacak.

CDU lideri Merz, seçimleri kazanması durumunda yasadışı yollarla ülkeye giren göçmenlerin tespit edilerek hızla sınır dışı edileceğini ve Almanya’nın Avrupa Birliği’nin ortak göç politikalarındaki rolünü yeniden gözden geçireceğini belirtirdi, özellikle suç işlediği tespit edilen göçmenlerin ülke sınırları dışına çıkarılmasının “öncelikli” olacağını vurguladı.

*Politico'nun 20 Ocak'ta yaptığı 800 kişilik ankete göre CDU/CSU oyların yüzde 30'unu alabilir.

Artan sağcı politikaların yansıması

Merz’in açıklamaları, yalnızca seçim stratejisinin bir parçası olarak değil, aynı zamanda Avrupa genelindeki artan sağcı politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da sağ görüşlü partiler, artan göçmen sayısını bir kriz olarak nitelendirip, bu sorunu seçim kampanyalarının merkezine koyuyor.

Hükümetten tepki

Mevcut koalisyon hükümetinin Başbakanı Olaf Scholz, Merz’in açıklamalarını “popülist ve ayrımcı” olarak nitelendirdi. Scholz, Almanya’nın insan haklarına saygı ve uluslararası dayanışma ilkelerine dayalı bir göç politikası izlediğini belirterek, “Bu tür açıklamalar yalnızca toplumu kutuplaştırır ve gerçek çözümler sunmaz” dedi.

Almanya’nın göç politikalarını gelecekte nasıl şekillendireceği merak konusu olmaya devam ederken, gözler 23 Şubat’taki meclis seçimlerine çevrildi.

(BG/EC)