ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2025 15:11
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2025 15:41
1 dk Okuma

Almanya'da Kürt-Yahudi kongresi düzenlenecek

Berlin, eylül ayında Kürt-Yahudi Kongresi yapılacak. Kongrede, Türkiye, İran ve Arap ülkelerindeki Kürt ve Yahudi düşmanlığına karşı birlik olma yönünde adımlar atılması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya'da Kürt-Yahudi kongresi düzenlenecek
*Fotoğraf: AA

Almanya'nın başkenti Berlin'de 7 Eylül'de Kürt-Yahudi Kongresi yapılacak.

Yahudi-Alman Değerler Girişimi ve Almanya Kürt Toplumu'nun düzenlediği etkinlikte, ortak mücadele alanları ve gelecek perspektifleri üzerine tartışılacak. Kongrede, siyaset, bilim, sivil toplum ve medya dünyasından çok sayıda ismin yer alacak.

DW Türkçede yer alan habere göre; Yahudi-Alman Değerler Girişimi'nin açıklamasında söz konusu kongrenin ana gündem maddeleri Yahudi düşmanlığı, Kürt düşmanlığı, başta Türkiye, İran ve Arap ülkeleri olmak üzere pek çok yerde İslamcı ve milliyetçi ideolojilerin güçlenmesi konuları olacak.

Ayrıca Alman hükümetini temsilen kongreye, Almanya İçişleri Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Christoph de Vries'in de katılacak ve konuşma yapacak.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Kürt yahudi Kongre berlin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git